iPhone 12狂降搭電商促銷價更殺　Pro系列出清最便宜賣2.7萬

▲iPhone 12系列降價，搭配電商平台的網站活動及刷卡回饋，可以省更多。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果iPhone 13於台灣時間15日凌晨正式亮相，僅管最便宜不到23,000元，但不打算跟進換新機的果粉大有人在，反倒趁現在舊機款價格大跳水搶購入手，尤其iPhone 12系列一律降價4,000元最多，若從電商購買，搭配網站活動及刷卡回饋，買起來省更多，同時也有周邊配件促銷，以下整理多家網購平台針對iPhone舊機推出的優惠內容。

iPhone 13新機推出後，蘋果公司立刻宣布調降現有iPhone機種價格，根據台灣官網公布資訊顯示，以iPhone 12系列一口氣狂砍4,000元最多，iPhone 11系列降價3,400元一樣殺很大，降調最少的是iPhone SE，僅調降400元，iPhone 11 256 GB版本、iPhone 12 Pro、Pro Max旗艦款及iPhone XR等其他機種則被下架，官網不再販售。

以64GB為例，iPhone 12 mini從原價23,900元降為19900元，降幅約17%；iPhone 12從原價26,900元降至22,900元，降幅約15%。iPhone 12 256GB也從原價32,000元，新價格調為28,000元。iPhone 11 64GB價格也從原本的19,900元，調降為16,500元，128GB新售價從21,500元調整為18,100元。

▲蘋果官網iPhone降價售價比較表。（圖／ETtoday製）

隨著前一代機種價格的殺價，不少消費者鎖定舊機降價趨勢進而入手，若再搭配電商平台本身的活動優惠，可以省下更多，像是東森購物網與官網同步降價，9月刷指定信用卡滿額最高回饋3,000，消費滿額再送1,999東森幣+全站折價券、雙北符合5小時快配時段及區域，登記可獲得東森幣100%回饋。

倘若不介意原廠盒裝福利機，東森購物網價格更有感，九成新、128G的iPhone 12 Pro折價1,000元，促銷價只要27,000元，指定銀行刷卡最高再回饋1,800，登記再送1999東森幣加折價券，算下來最高可省4,799；另外，Pro Max最低賣31,000元，iPhone 12拆封福利品也有23,599元便宜價。

遠傳FriDay購物也有促銷出清，iPhone 12 Pro、Pro Max等同於零碼出清，Pro 256G僅剩九成新福利品石墨灰、金色可選，特價29,500元；Pro Max 128G剩太平洋藍、256G剩銀色，促銷價分別是33,900元、37,400元，下訂後最快24小時到貨，或選擇到遠傳門市領取，折扣部分，以指定銀行刷卡回饋為主，回饋金最多2,000。

PChome 24h購物買iPhone 12，搭配花旗PChome Prime 聯名卡最高激省28%，還有iPhone12原廠矽膠保護殼等配件最高下殺6折；Yahoo奇摩購物中心則是刷Yahoo聯名卡且為購衷心會員再享4%，換算回饋980元、刷台灣企銀信用卡滿20,000元並登記限量送1,250刷卡金，最高相當於現省6,230元，其他周邊如AirPods Pro無線充電藍牙耳機也有狂降1,900元優惠。