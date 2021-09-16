不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生亡」　校長情緒崩潰

▲某國小代課女老師為了教室裝設監視器與校長爆發衝突，請辭後輕生，校長得知崩潰。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市某國小一名陳姓代課女老師因與校長為了教室裝設監視器一事爆發爭執，事後校長召開會議請陳女說明，雙方對質之下，讓陳女感到備受霸凌，憤而投訴媒體。豈料，本月13日，陳女卻留下遺書，服藥輕生，家人見狀趕緊報警，惟陳女經搶救後仍宣告不治。檢警會同法醫相驗後，確認死因為藥物中毒。

據悉，陳女本月1日到嘉義市某國小擔任代課老師，4日她返校加班時，發現總務處在她的班級內裝設監視器，認為自己沒被事先通知，便向校長表達自身不滿、提出建議。然而，校長說，不裝監視器會出事，此事無須通知家長等語。

隨後，陳女認為自己多次遭到刁難，便決定辭職，但校長卻認為，陳女臨時請辭，應將事情說白，便於7日召開臨時教師晨會，請陳女向全校教師說明其離職原因，過程中，雙方也針對教學情況、裝設監視器等事件對質。陳女認為，晨會此一作法，根本是職場霸凌，便向媒體投訴。

據了解，陳女投訴的內容提到，「學校若裝設監視器拍我，我很開心，但監視器事為了監控某些學生就不大妥，而她反映後，校方仍堅持要裝設，我認為此舉是違反教育意義，恐侵犯學生隱私權，因此選擇離開與本人理念不合的學校，也認為學生上課被拍，身為家長的她不捨。」

不料，陳女投書媒體後，本月13日卻在家中服藥自盡，還留下遺書，檢警會同法醫相驗，確認陳女死因係藥物中毒。

目前該校校長得知陳女走上絕路，情緒相當崩潰，已向教育處請辭；對此，教育處認為，事件仍在調查中，先同意校長休假，等待調查結果，另外教育處日前也與校方一起向陳女家屬致哀，並說明事件經過。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995