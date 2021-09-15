陸避談馬英九任「兩岸特使」　國共應加強交流互動

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國共應加強互動　陸避談馬英九任「兩岸特使」

▲▼國民黨舉行「飛虎八十暨中美合作紀念展揭幕儀式」馬英九 江啟臣 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近期，國民黨釋出馬英九任「兩岸特使」可能性。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國民黨日前拋出馬前總統訪陸可能性，江啓臣也認為馬英九是目前擔任「兩岸特使」最佳人選。對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（15日）回應十分保守，只強調「兩黨應在堅持既有共同政治基礎上，保持良性互動，加強交流合作。」

日前，國民黨內部完成初選登記，江啟臣也多次提及重建兩岸最好人選就是前總統馬英九，外界也觀望是否能循當年「連爺爺模式」讓兩岸再次破冰。包含大陸也有學者認為馬英九確實有份量擔任「兩岸特使」的角色。

朱鳳蓮則指出，2005年以來，中國共產黨與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞共同福祉，維護台海地區和平穩定，得到兩岸同胞和國際社會的廣泛認可和支持。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮2021.9.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮說，面對世界百年未有之大變局和複雜嚴峻的台海形勢，順應中華民族偉大復興不可逆轉的歷史潮流，兩黨應在堅持既有共同政治基礎上，保持良性互動，加強各層級各領域的交流合作，共謀台海地區和平穩定，共同造福兩岸同胞，共創民族復興美好未來。

至於談到參選國民黨主席的四位人選的兩岸論述，朱鳳蓮表示，中國國民黨堅持「九二共識」、反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，發揮了積極作用。我們希望中國國民黨領導層以史為鑒、登高望遠，從維護台海和平穩定、維護中華民族根本利益和台灣同胞的切身利益出發，和我們一道鞏固深化堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，保持良性互動，加強交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

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