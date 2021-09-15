剛說「機車會震壞iPhone」　蘋果最新廣告這樣拍…網：是在搞笑

▲在最新宣傳片中，出現iPhone 13被安裝在機車上的鏡頭。（圖／取自蘋果發表會影片）



記者王致凱／綜合報導

蘋果稍早前才剛提醒用戶說，應該避免將iPhone裝在機車或重機上使用，以免引擎震動損壞鏡頭。然而，在蘋果iPhone 13 發表會公布的宣傳片中，蘋果官方仍將iPhone 13裝在機車握把上當作主要橋段，讓人費解。網友紛紛留言諷刺說，「現在是自打臉？」

蘋果官方先前表示，如果將iPhone裝設在高頻率震動的重機上，這類震動會透過底盤和手把傳遞到iPhone，可能造成相機的OIS防手震系統受到損害，導致拍照、錄影等品質下降。至於一般機車，雖然震動程度相對較小，但蘋果仍建議用戶使用減震支架，並且應避免長時間使用，減少OIS和自動對焦系統損壞的風險。

然而，在蘋果iPhone 13發表會播放的官方宣傳片中，蘋果仍然將iPhone 13安裝在機車支架上拍攝，讓人對蘋果關於騎乘機車時使用iPhone的立場感到困惑。

PTT論壇iOS板論壇網友紛紛留言說，「不是才說不要掛摩托車上」、「笑死，說不建議，結果自己廣告這樣拍」、「84剛說相機會震壞」、「蘋果在搞笑膩」、「雙標現場」。

蘋果此次發表會公布最新iPhone 13系列，其中iPhone 13 mini台灣官網售價2萬2900元起，而iPhone 13則為2萬5900元起，容量從128GB起跳，最高支援512GB。另外，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max則分別為3萬2900元和3萬6900元起跳，容量最高支援到1TB。

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