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陸媒宣傳共艦現蹤「阿拉斯加海域」　專家指意義不大

▲▼美國巡邏艦巴索夫號在後方跟蹤監視中國海軍艦艇。（圖／翻攝自環球時報）

▲美國巡邏艦巴索夫號在後方跟蹤監視中國海軍艦艇。（圖／翻攝自環球時報）

中央社記者賴言曦台北14日電

陸媒環球時報近日宣傳有4艘共軍船艦現蹤阿拉斯加附近海域。但軍事專家分析，共軍行動已非首例，且未進入美國12海浬領海內，美方過去也未多做表示，因此無特殊意義。

陸媒環球時報報導，美國國防部旗下網站「Dvidshub」近日發布照片，指包含055型驅逐艦在內的4艘共軍艦艇，在8月29日和30日出現在阿拉斯加阿留申群島（Aleutian Islands）附近的美國專屬經濟海域。而該網站不久後就刪除這些照片。

報導稱，據日本防衛省此前的資訊，日本海上自衛隊於8月24日發現由055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦，1艘903型補給艦和1艘815型情報收集船組成的中國海軍艦隊穿越宮古海峽。

報導並以此推測，出現在美國專屬經濟海域的應是同一支艦隊。

專研中共軍事議題的國內專家亓樂義今天接受中央社記者電訪時分析，由於美國沒有簽署聯合國海洋法公約，所以共軍船艦如果只是航經美國專屬經濟海域，而非踏進美國12海浬內的領海，那就算是「在公海上」。

亓樂義說明，共軍船艦行經美國專屬經濟海域已非首次，過去美國對於共軍的類似行動也沒有多做表示，認為相關行動只是船艦在海上的正常航行。

2015年8月，中共解放軍曾派出由5艘船艦組成的艦艇編隊駛進阿拉斯加海域。時任美國國務院發言人唐納（Mark Toner）稱，「我們肯定尊重所有國家的軍艦按照國際法在國際海域航行的自由」。

至於共軍此次行動，是否可被視為與美軍艦在南海的行動互別苗頭。亓樂義認為，兩者在意義上是不同的。因為共軍船艦這次的航行，理論上還是在公海上，只要沒有進入美國12海浬的領海，就不會發生緊張衝突。

亓樂義指出，但美國在南海的行動，涉及的是雙方對領海認定的不同，美國藉由在南海的航行來證明，中國大陸指稱的島嶼其實是不具主權聲張資格的礁石，是具有「政治宣示」的行動。

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