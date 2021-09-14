國民黨團主張竹竹苗合併升格　陳超明拋「竹苗市」市中心設在苗栗

▲國民黨籍的新竹縣、新竹市、苗栗縣立委倡議「竹竹苗合併」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹縣市合併話題延燒，國民黨立院黨團14日舉行「地方制度因人設事，民進黨想怎麼併就怎麼併？」記者會，新竹縣立委林思銘主張，竹竹苗合併升格為「竹苗市」可打造為「北台灣科技走廊」；苗栗縣立委陳超明則表示，若推動竹竹苗合併升格，除了本來就是科技聚落的竹南、頭份，苗栗縣其他區域恐被邊緣化，因此應將市中心設在苗栗。

國民黨立院黨團總召費鴻泰、立院黨團書記長陳玉珍、新竹市立委鄭正鈐、新竹縣立委林為洲、林思銘、苗栗縣立委徐志榮、陳超明今天上午出席國民黨團記者會。

林思銘表示，國民黨團主張要把苗栗拉進來，變成竹竹苗合併，因為竹竹苗本來就是共同生活圈，可以打造為「北台灣科技走廊」，且其面積、幅員夠大，才夠資格升格為直轄市「竹苗市」。

對於竹竹苗合併，陳超明表示，除了本來就是科技聚落的竹南、頭份，其他苗栗地區都恐因此被邊緣化，另外，苗栗縣創税能力非常強，不亞於新竹縣市，但卻因現行《財政收支劃分法》導致財政困難，例如苗栗縣去年上繳250億元稅收給國庫，卻只有得到171億元補償，相較嘉義縣只繳50億元，卻得到131億元，屏東縣上繳144億元，獲得194億元，顯示現行法律非常不公平。

陳超明也說，自從台南縣市合併後，原本舊縣區中心的新營，人口有沒有成長？台中縣市合併後，原本縣都中心的豐原人口有沒有成長？這凸顯六都合併導致「畸形」後果，而且當初說要減少行政資源支出等理由，現在卻是無限制擴張，「竹竹苗合併的時候，我一定會堅決抵抗，新的市中心一定要設在苗栗縣，緊鄰新竹縣市，這樣苗栗縣才不會被邊緣化」，才能縮減城鄉差距。

徐志榮則直指，現在林智堅已經表態「提了大新竹就該留下來」，吃相難看，林竟主張把苗栗的頭份、竹南歸到新竹市，其他16鄉鎮併到台中市，「苗栗縣不是可以任人宰割的！請林智堅不要欺人太甚、吃人夠夠（意指佔便宜）！」

徐志榮稱，他支持新竹縣市、苗栗縣合併升格，但2022年就升格萬萬不可行，因為現在要選鄉鎮市長、代表會主席、議員早已馬不停蹄在經營了，因此支持2026年合併升格，期間先多聽縣民聲音，才能謀定而後動。

鄭正鈐補充，2017年林智堅拚連任時，主張新竹縣市合併議題沒有急迫性，但現在卻因要找出路，有了急迫性，呼籲合併升格是可以討論的公共議題，但應連同國土規劃、行政區劃一併討論，更重要是竹竹苗民意是否有合併升格的共識。

費鴻泰批評，在桃園市長鄭文燦說出「林智堅不在桃園政治版圖」後，林智堅就拋出新竹縣市合併，顯然是民進黨立院黨團總召柯建銘幫他想出這一招，「因人設事、吃相難看」，柯說要修《地方制度法》將直轄市人口門檻調降至100萬，為什麼民進黨嘉義縣市立委不要主張下降到80萬？為什麼彰化縣人口早就超過，不讓它升格？

費鴻泰說，倘若只升格而不修《財政收支劃分法》就設第七都、第八都，所有直轄市將一起分配71%統籌分配款，六都財源將被稀釋，另因升格後市議會席次將減少，也不會再有鄉鎮市長選舉，應一起修改《行政區劃法》。

▲國民黨立院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）