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60年後捐百萬！孤兒院院生代表捐款感念半世紀恩情　比預期多2.5倍

▲▼澎湖孤兒院在60年前照顧當地50位孩子，院生長大後組成「澎孤隊」每年探望院長盧秀幸。如今更在各界募集下，捐善款100萬給愛心育幼院，傳承愛心。（圖／基督教芥菜種會）

▲澎湖孤兒院在60年前，照顧當地50位孤苦無依的孩子。（圖／基督教芥菜種會）

記者林育綾／綜合報導

60年前的恩情，如今轉為100萬捐款傳承！「澎湖孤兒院」前院長盧秀幸、前院生陳建安，日前代表社會善心人士，捐出100萬善款給基督教芥菜種會附設愛心育幼院，讓橫跨一甲子的愛心傳承下去。

▲▼澎湖孤兒院在60年前照顧當地50位孩子，院生長大後組成「澎孤隊」每年探望院長盧秀幸。如今更在各界募集下，捐善款100萬給愛心育幼院，傳承愛心。（圖／基督教芥菜種會）

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▲院生長大後組成「澎孤隊」，彼此保持聯絡，每年也探望院長盧秀幸。（圖／基督教芥菜種會）

基督教芥菜種會從1952年展開救助服務，而1962年創辦人孫理蓮（Lillian R. Dickson）宣教士在澎湖創辦「澎湖孤兒院」，照顧孤苦無依的孩子。當時年僅21歲的盧秀幸受到感召，年紀輕輕就擔任院長一職，院內孩子們都稱呼她為「盧阿姨」。如今經過60年，盧阿姨已年逾80歲，澎湖孤兒院也隨著澎湖經濟環境好轉，在院生成年離院後，完成任務結束服務。

而澎湖孤兒院的院生長大後組成「澎孤隊」，彼此保持聯絡，也關心芥菜種會的需要，此次的代表捐款人陳建安，60年前就曾在澎湖孤兒院接受照顧，因友人近日提及想舉辦愛心義賣，將募得善款捐給社福機構，聽聞陳建安從小生長在物資匱乏的澎湖，有幸在芥菜種會、盧秀幸院長的幫助下長大成人，因此決定將善款捐給芥菜種會附設愛心育幼院，藉此實現傳承的心願。

原本善款目標預定是40萬，但陳建安報恩的心願，還有「澎孤隊」院生與盧院長維持長達60年的情誼互動，感動了許多人，因此在各界善心人士傳頌支持下，募集到百萬元。最後由半世紀前的孤兒院院長盧秀幸，親手轉交給現任育幼院院長蘇鈺惠，讓這份經過一甲子的傳承，在基督教芥菜種會成立70周年之際意義非凡。

蘇鈺惠受贈時說，「感謝各界對芥菜種會的認同與支持，善款由盧院長轉交到我手上更具傳承意義；也感謝捐款人成全了在兒少照顧面、環境設備面的經費支持。」

▲▼澎湖孤兒院在60年前照顧當地50位孩子，院生長大後組成「澎孤隊」每年探望院長盧秀幸。如今更在各界募集下，捐善款100萬給愛心育幼院，傳承愛心。（圖／基督教芥菜種會）

▲左至右：陳建安、盧秀幸與蘇鈺惠，於受贈儀式當天合照。（圖／基督教芥菜種會）

陳建安回憶過去說「養兒方知父母恩」，許多人直到長大成人、做人父母時，才知道父母養育子女的含辛茹苦；他也是長大才明白，為何當年盧阿姨總是那麼嚴格地管教孩子，其實是擔心他們出社會後不小心走上歧路；而在當年資源匱乏的鄉下，她四處奔波募捐物資和經費，也是為了讓院生好好成長與讀書。

為了感念過往盧阿姨的悉心照料，「澎孤院」的孩子在成年離院後，幾乎每年都相約到台南探望盧秀幸，為她祝壽。陳建安透露，今年原先已約定好大家一起祝賀盧阿姨90大壽，但不料因疫情爆發，只能取消，但藉由盧阿姨的手，將善心人士募得的善款捐給愛心育幼院，傳承信念鼓勵，讓愛心育幼院持續扶助需要幫助的弱勢兒少，這應是祝賀盧阿姨90大壽最好的禮物。

芥菜種會也提到，今年適逢服務70週年，感謝每一位行善之人的支持與陪伴，然而5月中旬台灣爆發疫情，對於主要收入來自於民眾來院捐款的愛心育幼院而言，影響非常大。愛心育幼院照顧家庭失功能、親人無力撫養、遭遺棄、虐待，甚至是其他傷害的失親失依孩子，盼望社會大眾以捐款行動給予幫助。

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