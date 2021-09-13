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四川規定：公務員在所有公務場合都必須「使用普通話」

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲四川要求公務員在公務場合必須使用普通話。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省13日發布「關於在全省黨政機關和事業單位進一步推廣使用普通話的通知」，要求各級政機關、事業單位公務人員在公務場合，必須使用普通話。根據通知內容，包含執行公務、會議主持發言、對外宣傳、接受採訪、新聞發布、接聽電話、接待來賓、對外聯繫等情況下，公務人員都必須使用普通話。

根據《央視》報導，2020年、2021年，四川省語委組織調查組對省直部門、市（州）和縣（市、區）黨政機關及其政務中心先後進行了兩輪暗訪調查，通過兩輪調查和比較分析，目前四川全省黨政機關在公務活動中推廣和使用普通話，主要存在公務活動使用普通話要求落實不到位、公務人員普通話水平有待提升等問題。

報導提到，針對當前四川省黨政機關推廣使用普通話存在的問題，四川省語委已於9月9日印發了《關於在全省黨政機關和事業單位進一步推廣使用普通話的通知》，明確要求各級黨政機關、事業單位公務人員在執行公務（特殊情況除外）、公務活動、會議的主持和發言、對外宣傳（包括接受新聞採訪、新聞發佈等）、接聽電話、接待來賓來訪、對外聯繫工作等公務場合必須使用普通話。

《通知》還要求，要把普通話教育納入各級各類培訓的重要內容，安排專項經費對公務人員普通話應用能力進行提升培訓和合格測試，對未達到普通話等級要求的人員，要加強督促。

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