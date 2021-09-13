東芝將關閉大連生產基地　分析師：家電業務拚不過陸、韓

▲東芝近年更改營運策略，家電已不是重心。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據陸媒《時代周報》報導，東芝（TOSHIBA）已決定關閉位於大連的生產基地，分公司「東芝大連」9月底起停產，並從10月開始啟動解散和清算。

報導提到，東芝提供的一份資料指出，公司已出售電視業務和醫療設備業務，業務結構發生改變，工業馬達和電視訊號發射器的生產即將停止，決定解散和清算東芝大連公司。

東芝大連一名員工透露，他們聽說日方已決定要撤資，因為大連這邊的公司賠錢，幹不下去了。

東芝大連成立於1991年9月25日，即將設立滿30周年，不料卻即將走到終點。

東芝大連一名前員工表示，他2012年至2014年在東芝大連任職，當時營運狀況良好，工人早中晚「三班倒」輪班生產，待遇優渥，但在他離開之後不久，也就是2015年起，營運就開始陷入困境。

前員工指出，國產家電崛起，價格上更有優勢，但東芝還是保持以前的生產，對產品精細度要求很高，有小瑕疵的成品就會淘汰掉，「工廠生產的產品需求漸漸沒那麼大，機器從『三班倒』變成『兩班倒』，工人裁掉一批後，在職員工的薪資隨著物價提升保持小幅上升，但對年輕人已經不再有很強的吸引力。」

家電產業分析師梁振鵬分析，以東芝為代表的日本企業工藝水平較高，但「大企業病」嚴重，內部管理架構臃腫，對消費電子產品終端市場的反應慢，導致產品迭代開發速度慢，遠落後於中國和韓國的消費電子企業，這是東芝在電腦、家電等領域節節敗退的重要原因，「早在20年前，家電在東芝業務體系中的比重就不大。」

但梁振鵬也提到，對典型的日本電子巨頭東芝而言，其優勢在於製造技術水平高，近幾年在發電機、電梯、能源、存儲等技術含量高、利潤高的領域頻頻發力，且並未在中國減少業務，「壓縮利潤較低的終端消費者業務，發力更擅長、更高利潤的公司業務，是東芝近幾年重要的轉型方向。」