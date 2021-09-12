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婚後搬進老公家！　發現「一條浴巾7人共用」　人妻嚇傻

▲床,毛巾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老公一家6人洗澡後竟然共用同一條浴巾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳致平／台北報導

多數人習慣在洗完澡後使用乾淨的浴巾擦拭身體，不過一名女網友遇到的狀況卻讓她快崩潰了！婚後的她與老公一家人同住，發現夫家竟然全家共用一條浴巾，甚至還將同一條浴巾拿來擦手、擦臉和擦水果，這些誇張的生活習慣讓她直呼不敢恭維「想逃了」。

一名女網友在Dcard上發文表示，婚後搬進老公家與他的家人同住，家庭成員包括公公、婆婆、老公他哥、老公他弟、老公他妹以及她們夫妻倆。原PO表示，第一天要洗澡時自己準備了一條新的浴巾，沒想到婆婆卻說，「不用再拿新浴巾了」，當下還以為婆婆已經替她準備好了，沒想到原PO進浴室前，婆婆拿了一條有點濕濕的浴巾給她使用，讓她大感不妙，只能默默使用自己原先準備的浴巾。

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▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女網友一連觀察老公家人生活習慣，還曾發現小姑使用完浴巾就馬上拿給公公的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO洗完澡後，打算將婆婆拿給她使用的浴巾放進髒衣籃，卻又再度遭婆婆阻止，「先別丟到籃子，等下妳小叔小姑公公都還要用。」女網友大感震驚，卻只能故作鎮靜地向婆婆確認待會還有其他家人要使用這條浴巾嗎，婆婆也理所當然地回答「對啊，大家一起用完再拿去洗，剛好一天洗一條。」

原PO回房間後再度向老公詢問這件事，沒想到連老公也一臉理所當然地說，「我們全家一直是一起用同一條浴巾的 ，最後用完的再拿去丟洗衣機跟衣服一起洗，因為大家都洗乾淨了呀，浴巾濕濕的也是水而已。」

由於原PO實在太過震驚，接下來幾天仍仔細觀察全家人的浴巾使用方式，證實婆婆說的沒錯，一家人都使用同一條浴巾，還曾經發生過小姑剛洗完澡，就將浴巾拿給公公使用。另外，她還發現家人會將浴巾作為毛巾使用「拿來擦臉、擦手」、「擦吃完烤鴨油油的手」或者是「擦洗淨水果的外皮」等等。

文章一出後隨即引起熱烈討論，有網友認為夫家的衛生習慣很糟糕，「這是50年代的衛生習慣了欸」、「別人擦完雞雞，然後拿來擦身體！！（除了另一半，應該沒有人可以接受吧」、「全家一起長菜花」、「塊逃啊～～衛生習慣最不可省。」

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