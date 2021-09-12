恐怖運將！糾纏百貨OL　4度朝她機車吐痰、潑不明液體

▲張姓計程車司機，疑似因為追求邱女不成，竟4度以優酪乳會自來水等方式，朝邱女的機車潑灑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

張姓男子和邱姓女子原為朋友關係，張男疑似不滿追求邱女不成，鎖定邱女的機車會在上班期間停在百貨公司的地下停車場後，竟自去年10月起，4度以咖啡、奶茶或優酪乳等自製不明液體，朝邱女的機車潑灑，被嚇壞的邱女怒報警處理，警方獲報後也循線逮到張男。台中地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判張男有期徒刑3月，得易科罰金。

張姓男子為計程車司機，其和邱姓女子原為朋友關係，但張男疑似追求邱女不成，認為遭到邱女冷落，鎖定邱女都會騎機車上班，並將機車停在百貨公司的地下室後，竟自去年10月起，4度以吐痰在邱女的機車上，或以奶茶、咖啡或優酪乳混和自來水的方式朝邱女的機車潑灑，讓邱女相當害怕，立即報警處理。

警方獲報後也調閱相關監視器畫面，循線逮到張男。台中地院審理後更查出，張男4年前曾以液態物品倒入邱女的機車鑰匙孔內，被判拘役40日確定；未料，2020年又再度以相似手法犯案，顯見未能有所警惕，至今更未與邱女達成和解，認為張男本應採取理性手段和態度，理性處理和邱女間的糾紛，卻以恐嚇的方式為之，衡量其智識與經濟能力後，依恐嚇危害安全罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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