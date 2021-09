塔利班斬首阿富汗士兵！「拎血淋頭顱」屍身旁歡唱　恐怖畫面曝

▲ 塔利班分享斬首影片。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗,儘管有意展現不同以往的溫和形象,過去的殘暴統治仍深植人心。外媒取得一段該組織在私人聊天室中分享的影片,其中一群塔利班戰士手持刀槍,當眾斬首一名阿富汗士兵,事後還拎著死者的頭顱高聲歡呼慶祝,令人戰慄。

綜合《華盛頓觀察家報》、《每日郵報》11日報導,塔利班約一周前在私人聊天室中發布這段時長36秒的影片,畫面中可見,一名身穿阿富汗政府軍深綠色制服的士兵頭枕在胸前,躺在沙漠中,被6名塔利班戰士包圍。其中5人手持步槍,另一人握著二把沾血的刀,第7名塔利班戰士則負責拍攝。

Taliban BEHEAD Afghan soldier in chilling video then celebrate as they sing while holding severed head of the victim by his hairhttps://t.co/mSCR7TDNCz