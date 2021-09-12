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塔利班斬首阿富汗士兵！「拎血淋頭顱」屍身旁歡唱　恐怖畫面曝

▲▼塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 塔利班分享斬首影片。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗，儘管有意展現不同以往的溫和形象，過去的殘暴統治仍深植人心。外媒取得一段該組織在私人聊天室中分享的影片，其中一群塔利班戰士手持刀槍，當眾斬首一名阿富汗士兵，事後還拎著死者的頭顱高聲歡呼慶祝，令人戰慄。

綜合《華盛頓觀察家報》、《每日郵報》11日報導，塔利班約一周前在私人聊天室中發布這段時長36秒的影片，畫面中可見，一名身穿阿富汗政府軍深綠色制服的士兵頭枕在胸前，躺在沙漠中，被6名塔利班戰士包圍。其中5人手持步槍，另一人握著二把沾血的刀，第7名塔利班戰士則負責拍攝。

持刀男子顯然是這群戰士的領導人，將武器高舉至空中。其他人以手抓住士兵的頭髮，提起他的頭顱，高聲唱歌讚頌。根據美方消息人士提供《華盛頓觀察家報》的翻譯，他們高喊著，「聖戰者！」並讚揚最高領袖艾昆薩達（Mullah Haybat Uallah Akhunzada）。影片最後，這名領導人下令，「開槍！他必須看起來像中槍！」戰士們馬上調整隊伍，準備射擊。

美國駐阿富汗期間曾與全國各地政府機構合作的阿富汗安全顧問瓦濟里（Nasser Waziri）表示，「這很野蠻，而且我永遠不會相信塔利班，恐怖份子永遠都是恐怖份子。」

美國退役將博爾杜克（Don Bolduc）表示，對這段影片感到悲傷及厭惡。他10次到訪阿富汗期間三度目睹遭斬首的受害者，首次帶領特別行動小組前往時發現一座曾被塔利班當作「殺戮區」的足球場，用來吊死、擊斃或斬首人民，除了絞刑架以外，還可看見成堆的手腳和其他部位的骨頭，死者包括婦女及兒童。不僅是執法官員，任何被認定為異教徒或違反伊斯蘭律法者都可能成為犧牲者。

目前不清楚這段影片具體拍攝時間，但塔利班攻陷首都喀布爾後不久才宣布，將赦免前政府官員，且將保護婦女權利。發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）8月17日承諾，「我想向包括美國在內的國際社會保證，沒有人會受到傷害。我們不希望有任何內部或外部的敵人。」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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