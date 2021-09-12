護國神山強勢屏障！中南部影響小　台東率先風雨趨緩

▲今(12日)晨4：20衛星雲圖仍可見清晰的颱風眼(左圖)，4：30雷達回波亦顯示其結構完整(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

燦樹颱風持續沿著台灣東部海面北上，截至今（12日）晨5時為止，燦樹中心位置在花蓮的東南方約 100 公里之海面上，從最新警報單上來看，燦樹颱風七級風暴風半徑幾乎籠罩全台灣，其中宜、花及北部特別要注意強風豪雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，中颱「璨樹」受到「太平洋高壓」導引，沿台灣東側北上，各地仍應注意戒備。宜、花及北部應防強風豪雨；中南部因中央山脈屏障，上午起風雨才漸增強，但影響相對較小；台東上午起亦因中央山脈屏障，風雨率先逐漸緩和。

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▲燦樹颱風七級風暴風圈幾乎籠罩全台灣。（圖／翻攝中央氣象局）



明(13)日颱風遠離、天氣逐漸好轉，西南部仍有明顯雨勢。週二至週五(14至17日)各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)；清晨西南部有局部降雨。

颱風現況

中心位置：

12日5時的中心位置在北緯 23.3 度，東經 122.2 度，即在花蓮的東南方約 100 公里之海面上

前進方向：

以每小時20公里速度，向北進行

中心氣壓：

940百帕

近中心最大風速：

近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風

瞬間之最大陣風：

瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風

暴風半徑：

七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 60 公里

警戒區域及事項

陸上：臺灣各地區(含蘭嶼、綠島)應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上：臺灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

▲中南部因中央山脈屏障，上午起風雨才漸增強，但影響相對較小。（圖／翻攝中央氣象局）

注意事項

1.颱風及其外圍環流影響，今(12)日臺灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，請避免前往海邊活動；東半部(含蘭嶼、綠島)沿海地區、恆春半島及基隆北海岸有10級以上強陣風，大臺北地區及南部、北部沿海地區、馬祖、金門、澎湖亦有8至9級強陣風，請注意。

2.11日0時至12日5時出現較大陣風區域如下：蘭嶼17級以上、彭佳嶼12級、成功10級。較大雨量如下：臺東縣蘭嶼高中221.0毫米、花蓮縣六十石山203.0毫米。