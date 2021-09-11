人妻約同事「每週1車震」　綠帽夫樂當司機直擊活春宮

夫妻間對「性」的新鮮感能持續多久？會隨著時間越長，漸漸失去對彼此的「性趣」嗎？對此，國外就有一對夫妻為了增添性事的情趣，妻子提議，讓她和別的男人在丈夫面前做愛，沒想到竟對方答應，妻子甚至還約同事搞車震，叫丈夫來當司機，消息一曝光，讓大批網友震驚不已。

根據《每日星報》報導，人妻賽迪（Sadie）和丈夫JD從高中就相識，兩人15歲就開始交往，成年後便馬上結婚，但婚後兩人發現有別的男人覬覦賽迪的身材和美貌，就動念有了三人行的想法，於是在Craigslist和Twitter等網站找陌生人一起性愛，但逛了一圈後，他們發現「找身旁熟悉的人」最快最簡單，所以他們邀約了妻子賽迪的同事！他們強調這樣做是為了保持性愛的新鮮感。

到了賽迪和同事約好要性愛的當天，賽迪說「我沒有那麼多時間，可以回家做愛兩、三個小時，所以我想在卡車做會比較快，JD可以開車送我們，我們就可以在後座做愛了」，當妻子和別的男人車震時，JD則是在前座當司機，開車帶他們四處繞。

漸漸地，賽迪和同事車震變成常態，他和對方也有了暗號「我們坐卡車去兜兜風吧！」若午休有時間，JD就會開車載著兩人，讓他們在後座翻雲覆雨。賽迪表示「這是我們的一位常客（同事），我們每週都會做愛，我們見面的目的就是發生性關係」。

JD和賽迪透露，家人和朋友都不知道他們「非比尋常」的性行為，只認為他們是一對完美的夫妻、高中情侶。賽迪表示：「我們仍會牽手，在公共場合擁抱、接吻，但私底下不為人知的性事也讓我們變得更好」。



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