　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女坐15樓牆勇警認乾妹！老天留他一命助人　曾飆140衝落10米山谷

▲▼警察乾哥哥霸氣救跳樓女，學生時也曾打架、飆車、抽菸。（圖／民眾提供）

▲▼警察乾哥哥霸氣救跳樓女，學生時也曾打架、飆車、抽菸。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第三分局正義派出所所長廖俊賓，為了救下為情所困差點跳樓的女子，招數盡出，單手伏地挺身、介紹男友、認作乾妹妹，甚至下跪等英勇救人行為，一炮而紅，其實，廖俊賓學生時也曾血氣方剛，年少輕狂，不但打架衝第一，還曾騎125cc機車王牌、追風，在山區校園內競飆、時速破140，結果忘了剎車，連人帶車衝下3層樓深的山谷，還好掉落在垃圾堆，當時人還被機車壓在身上，神奇的是，竟然沒什麼受傷。

▲▼警察乾哥哥霸氣救跳樓女，學生時也曾打架、飆車、抽菸。（圖／民眾提供）

廖俊賓從警前，其實生活就相當精彩，國小時就跟著姑姑到第五市場賣水果，從討價還價中學習做生意的「眉角」，後來五專畢業後投考警校，除了警校很好考之外，最重要的是不能浪費2年兵，因為當時他在外面已和人合夥做生意，沒時間去當兵。

▲▼警察乾哥哥霸氣救跳樓女，學生時也曾打架、飆車、抽菸。（圖／民眾提供）

說起他的學生階段，可說是違規事樣樣都來，他說，真的靜不下來看書，原本是念立人高中，念了一年就因成績差被退學，後來轉學到五專，照樣打架、抽菸、飆車，他並不是和人結仇，只是幫朋友出氣，既然人都去了，就衝吧，每次打群架，一定是第一個衝上前。

當時流行飆車耍帥，廖俊賓個性不服輸，騎著125cc王牌（honda）和追風（yamaha）競飆，而且竟選在校園內，校園後方是一片山谷，2車狂飆，兩旁同學尖叫加油，他聽得清楚叫喊聲，因為沒戴安全帽，追風在最後及時剎車，他卻忘了剎車，人車直衝落3層樓深的山谷下垃圾堆，學生們亂丟的垃圾反而成了他的軟墊，救了他一命，即使身體還被機車壓著，但送醫後，竟毫髮無傷，當晚人就回家了，後來被記一支大過。

廖俊賓盡管在學校「匪類事」不斷，還是留下不少讓人豎起大指頭稱讚的事，他的體能特好，在運動會100公尺11秒多奪冠，400公尺也是破紀錄，爬竿更是無人能比，5、6公尺高的鐵杆，他上下僅花3秒，在校期間無人能破。

廖俊賓的父母都是里長，上有姐姐，在美國當會計師，下有弟弟和妹妹，都在台中當醫生，問到何時開始發憤圖強？他說，進入警校第一年，他看到班上同學都比他小3、4歲，他頓時覺得他在五專時期全是空白，遠遠落後同學這麼多年，他當下哭了出來，決心開始念書，晚上該睡覺了，他躲在廁所看書，放假日子，他也在宿舍念，就這樣，最後以警員班第一名畢業。

他很喜歡警察工作，也自認為是刑事幹才，對於日前的跳樓女，他當時只想，不管要他做什麼，他都照做，只要不要往下跳就好，如今房東已不讓女子再住在下去，她未來命運也不可知，只希望有人能好好開導，讓她不要再有尋短念頭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►每人475元吃到原燒！中秋就送「燒肉神卡」　無使用期限超貼心

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
LINE傳「確診 50+」　發假訊息男抓到了
Sandy「5年怪病纏身」：40度連燒多天！冷到抽搐送急診
補班日爽領500元現金！　阿嬤燦笑捧6千回家
雙北等4縣市「放颱風假」機率大！　專家：暴風圈將籠罩全台
20年前幫「911劫機犯」辦登機　美航地勤：一生最後悔的決定
快訊／颱風逼近　這縣市宣布下午停班停課
松山區某國中學生確診　全校678人PCR出爐
搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」　全系列容

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳「確診 50+」害台股嚇跌200點？　假訊息男遭搜索5萬元交保

環東大道自撞護欄涉險換輪胎　他「備胎拿反」原因曝光

網PO「冠清一號」毒配方依假訊息送辦　男獲不起訴原因曝光

國1休旅車追撞「衝進大貨車底盤」駕駛受困　原因曝光

女坐15樓牆勇警認乾妹！老天留他一命助人　曾飆140衝落10米山谷

超狂輕熟女賣「原味按摩棒」！外送員代付款取貨　買家卻神隱了

超衰畫面曝！三寶竄出撞飛女騎士　她噴對向又遭「2度傷害」

7刀煞5車包抄一路砍殺　他渾身血衝畫室「救我」倒地！師生嚇傻

快訊／跌入家裡「施工中電梯井」猛墜2米深！桃園男當場身亡

透天厝夜竄火舌濃煙　消防帶隊官搶滅昏厥＋隊員頸燙傷緊急送醫

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

金宣虎「甩臉狂抖」變發條娃娃XD　「新劇形象VS搞笑慾望」無懸念又亂用臉

海陸警報齊發！強颱璨樹持續靠近台灣　周日「壟罩全台」總雨量3地最恐怖

傳「確診 50+」害台股嚇跌200點？　假訊息男遭搜索5萬元交保

環東大道自撞護欄涉險換輪胎　他「備胎拿反」原因曝光

網PO「冠清一號」毒配方依假訊息送辦　男獲不起訴原因曝光

國1休旅車追撞「衝進大貨車底盤」駕駛受困　原因曝光

女坐15樓牆勇警認乾妹！老天留他一命助人　曾飆140衝落10米山谷

超狂輕熟女賣「原味按摩棒」！外送員代付款取貨　買家卻神隱了

超衰畫面曝！三寶竄出撞飛女騎士　她噴對向又遭「2度傷害」

7刀煞5車包抄一路砍殺　他渾身血衝畫室「救我」倒地！師生嚇傻

快訊／跌入家裡「施工中電梯井」猛墜2米深！桃園男當場身亡

透天厝夜竄火舌濃煙　消防帶隊官搶滅昏厥＋隊員頸燙傷緊急送醫

璨樹襲台交通異動懶人包　台鐵南迴線午後停駛、12公路恐封閉

傳「確診 50+」害台股嚇跌200點？　假訊息男遭搜索5萬元交保

國民黨團批「要疫苗沒疫苗」　蔡適應反駁：採購數量足夠不必超買

15歲少年入學5天被室友用甩棍打死　死者父哀鳴：是有多大仇恨

補班小確幸！星巴克等3大連鎖優惠全都有　買一送一、免費升級喝起來

環東大道自撞護欄涉險換輪胎　他「備胎拿反」原因曝光

Sandy「5年怪病纏身」：40度連燒多天！冷到抽搐送急診　找不到病因

璨樹進逼光臨藝術節喊卡　竹市下午2點進入陸警範圍！全面備戰

強颱璨樹掃台！台鐵「南迴線午後停駛」　各級列車異動一覽

疫苗被外縣市搶光！北市長者險預約不到　中央急加補3萬劑

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

社會熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

基隆老闆剁一整夜　燉煮「人肉羊肉爐」

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

快訊／國道1號深夜追撞　插進大車車尾

跌入「電梯井」墜2米深！他當場身亡

重機改車牌架　警認定無法辨識開罰被打臉

外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死

快訊／彰化市民宅大火　警消搶救中

即／新莊男套房疑點燃汽油拖女友陪葬

只因一句話！她遭前夫狠刺15刀慘死

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

三寶竄出撞飛女騎士　她噴對向又遭「2度傷害」

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

更多熱門

相關新聞

飆車競速遮車牌拒攝錄警一網打盡

飆車競速遮車牌拒攝錄警一網打盡

台南市警佳里分局8月14日凌晨接獲報案，指稱多部車輛行駛台84線接台61線往南路段，飆車競速危險駕駛，佳里分局長蔡進閱獲報後隨即責成專案小組嚴查，經連日比對涉案車輛，查出至少5、6部以上，警方通知其中4名涉案人到案說明，全案偵訊後依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦，並依危險駕駛告發交通違規。

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

嘉縣強力取締車體改造非法飆車

嘉縣強力取締車體改造非法飆車

后里后科路深夜車聚競速　居民怒PO網

后里后科路深夜車聚競速　居民怒PO網

瑪莎拉蒂「渣男」起底！開超跑買垃圾桶影片點閱超狂

瑪莎拉蒂「渣男」起底！開超跑買垃圾桶影片點閱超狂

關鍵字：

廖俊賓正義所飆車跳樓女

讀者迴響

熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

不斷更新／全台停班課一次看！台東宣布：下午停班停課

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

小一新生「偏僻路邊大哭」！她機警停車…善舉救回他

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

最容易單身的3大星座！

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

璨樹強颱衝台來！中央山脈對決喊「你很勇嘛」

基隆老闆剁一整夜　燉煮「人肉羊肉爐」

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面