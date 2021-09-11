女坐15樓牆勇警認乾妹！老天留他一命助人　曾飆140衝落10米山谷

▲▼警察乾哥哥霸氣救跳樓女，學生時也曾打架、飆車、抽菸。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第三分局正義派出所所長廖俊賓，為了救下為情所困差點跳樓的女子，招數盡出，單手伏地挺身、介紹男友、認作乾妹妹，甚至下跪等英勇救人行為，一炮而紅，其實，廖俊賓學生時也曾血氣方剛，年少輕狂，不但打架衝第一，還曾騎125cc機車王牌、追風，在山區校園內競飆、時速破140，結果忘了剎車，連人帶車衝下3層樓深的山谷，還好掉落在垃圾堆，當時人還被機車壓在身上，神奇的是，竟然沒什麼受傷。

廖俊賓從警前，其實生活就相當精彩，國小時就跟著姑姑到第五市場賣水果，從討價還價中學習做生意的「眉角」，後來五專畢業後投考警校，除了警校很好考之外，最重要的是不能浪費2年兵，因為當時他在外面已和人合夥做生意，沒時間去當兵。

說起他的學生階段，可說是違規事樣樣都來，他說，真的靜不下來看書，原本是念立人高中，念了一年就因成績差被退學，後來轉學到五專，照樣打架、抽菸、飆車，他並不是和人結仇，只是幫朋友出氣，既然人都去了，就衝吧，每次打群架，一定是第一個衝上前。

當時流行飆車耍帥，廖俊賓個性不服輸，騎著125cc王牌（honda）和追風（yamaha）競飆，而且竟選在校園內，校園後方是一片山谷，2車狂飆，兩旁同學尖叫加油，他聽得清楚叫喊聲，因為沒戴安全帽，追風在最後及時剎車，他卻忘了剎車，人車直衝落3層樓深的山谷下垃圾堆，學生們亂丟的垃圾反而成了他的軟墊，救了他一命，即使身體還被機車壓著，但送醫後，竟毫髮無傷，當晚人就回家了，後來被記一支大過。

廖俊賓盡管在學校「匪類事」不斷，還是留下不少讓人豎起大指頭稱讚的事，他的體能特好，在運動會100公尺11秒多奪冠，400公尺也是破紀錄，爬竿更是無人能比，5、6公尺高的鐵杆，他上下僅花3秒，在校期間無人能破。

廖俊賓的父母都是里長，上有姐姐，在美國當會計師，下有弟弟和妹妹，都在台中當醫生，問到何時開始發憤圖強？他說，進入警校第一年，他看到班上同學都比他小3、4歲，他頓時覺得他在五專時期全是空白，遠遠落後同學這麼多年，他當下哭了出來，決心開始念書，晚上該睡覺了，他躲在廁所看書，放假日子，他也在宿舍念，就這樣，最後以警員班第一名畢業。

他很喜歡警察工作，也自認為是刑事幹才，對於日前的跳樓女，他當時只想，不管要他做什麼，他都照做，只要不要往下跳就好，如今房東已不讓女子再住在下去，她未來命運也不可知，只希望有人能好好開導，讓她不要再有尋短念頭。

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