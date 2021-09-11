不斷更新／全台停班課一次看！台東宣布：下午停班停課

記者陳韻如／整理報導

超級颱風璨樹襲台！中央氣象局表示，璨樹暴風圈在上午9時已接觸台灣南端陸地璨樹結構紮實，暴風圈內風雨明顯，目前已針對東部3縣市發布大雨特報，並擴大陸警警戒範圍，包括花東、南投以南等地都在警戒範圍內，今日東半部越晚雨勢越明顯，明日開始則是全台有雨，北、東易有豪雨以上等級降雨。對此，《東森新媒體ETtoday》整理出全國各縣市停班停課一覽，讓讀者一次看懂。

▲璨樹暴風圈在上午9時已接觸台灣南端陸地。（圖／氣象局）

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基隆：11日正常上班上課。

台北：11日正常上班上課。

新北：11日正常上班上課。

桃園：11日正常上班上課。

新竹縣：11日正常上班上課。

新竹市：11日正常上班上課。

苗栗：11日正常上班上課。

台中：11日正常上班上課。

彰化：11日正常上班上課。

南投：11日正常上班上課。

雲林：11日正常上班上課。

嘉義縣：11日正常上班上課。

嘉義市：11日正常上班上課。

台南：11日正常上班上課。

高雄：11日正常上班上課

屏東：11日正常上班上課。

宜蘭：11日正常上班上課。

花蓮：11日正常上班上課

台東：綠島、蘭嶼11日停止上班上課，台東縣下午停班課。

澎湖：11日正常上班上課。

金門：11日正常上班上課。

連江：11日正常上班上課。