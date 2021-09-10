賊兄弟專吃「窩邊草」　鄰居紛遭殃

▲莊姓兄弟缺錢花用連續闖空門，附近鄰居都遭殃。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園觀音地區近期連續發生多起住宅闖空門及電纜線竊案，警方獲報後組成專案小組積極追查，調閱監視器鎖定莊姓兄弟涉有重嫌，於8日傍晚前往莊姓兄弟的家中將2人拘捕到案。現場查扣手提包、耳機、電纜線、毒品及現金3萬3千餘元等贓證物，除移送桃園地檢署偵辦，並持續追查贓物流向。

▲住處查獲毒品和吸食器。（圖／大園警分局提供）

桃園市觀音區中山路一段、二段，育仁路、大湖路、新富路等民宅或工廠近期發生多起住宅闖空門及電纜線竊案，轄區大園分局獲報後組成專案小組積極追查，經調查比對該類竊案後，發覺遭竊地點與均相距不遠且犯案手法類似，研判可能是同一人或集團所為。

▲▼警方在嫌犯車內搜索。（圖／大園警分局提供）

經警方調閱案發地點周邊監視器，過濾可疑車輛，循線鎖定住在附近的莊姓兄弟檔(42歲、38歲)涉有重嫌，8日傍晚持搜索票及拘票前往2人觀音區金湖里家中逮人。警方於住處和車內查扣毒品海洛因及安非他命各1小包及吸食器1組、手提包1只、耳機1副、電纜線65公斤及現金3萬3千餘元等贓證物，另在2人家中搜出毒品海洛因及安非他命各1小包及吸食器1組，警詢後依加重竊盜罪及違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦，並持續追查贓物流向。

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