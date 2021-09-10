　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賊兄弟專吃「窩邊草」　鄰居紛遭殃

▲莊姓兄弟缺錢花用，連續闖空門附近鄰居都遭殃。（圖／大園警分局提供）

▲莊姓兄弟缺錢花用連續闖空門，附近鄰居都遭殃。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園觀音地區近期連續發生多起住宅闖空門及電纜線竊案，警方獲報後組成專案小組積極追查，調閱監視器鎖定莊姓兄弟涉有重嫌，於8日傍晚前往莊姓兄弟的家中將2人拘捕到案。現場查扣手提包、耳機、電纜線、毒品及現金3萬3千餘元等贓證物，除移送桃園地檢署偵辦，並持續追查贓物流向。

▲再從住處查獲毒品和吸食器具。（圖／大園警分局提供）

▲住處查獲毒品和吸食器。（圖／大園警分局提供）

桃園市觀音區中山路一段、二段，育仁路、大湖路、新富路等民宅或工廠近期發生多起住宅闖空門及電纜線竊案，轄區大園分局獲報後組成專案小組積極追查，經調查比對該類竊案後，發覺遭竊地點與均相距不遠且犯案手法類似，研判可能是同一人或集團所為。

▲▼警方自嫌犯車內搜索贓物。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方在嫌犯車內搜索。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方自嫌犯車內搜索贓物。（圖／大園警分局提供）

經警方調閱案發地點周邊監視器，過濾可疑車輛，循線鎖定住在附近的莊姓兄弟檔(42歲、38歲)涉有重嫌，8日傍晚持搜索票及拘票前往2人觀音區金湖里家中逮人。警方於住處和車內查扣毒品海洛因及安非他命各1小包及吸食器1組、手提包1只、耳機1副、電纜線65公斤及現金3萬3千餘元等贓證物，另在2人家中搜出毒品海洛因及安非他命各1小包及吸食器1組，警詢後依加重竊盜罪及違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦，並持續追查贓物流向。

►「原燒優質原味燒肉商品卡」無使用期限全台可用

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
快訊／又一間！　北市松山區第2校緊急停課
快訊／中橫重大意外！吊車掉落壓毀4輛行車　2人當場死亡
女網友一夜情激戰！　他突想「走後門」秒變警察硬來
20歲男買名車沒錢付！爸爸拿屋貸款挺兒被騙光　活活氣死
蝦皮蛋撻標錯價「取消訂單」　數10人怒告結果出爐
「埃及3兄弟」解隔離才陰轉陽！醫揭離奇關鍵
珍奶買1送1！各大手搖飲「補班優惠」一次看
妹子鑽縫「撞歪後照鏡」小手狂揮　駕駛舉動網嗨：肯定很正

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園第7期接種完成　劑次涵蓋率逾5成

她急匯1萬美金助外籍男友　警這句話突破盲點阻詐

酒店疫情停業　他夜闖「包場」偷光電纜…得手上百公斤

賊兄弟專吃「窩邊草」　鄰居紛遭殃

台南市府團隊跨局處動員　積極改善校園周邊交通環境

隔熱貼變活動海報宣導「不超速」　CP值爆表

車輛拋錨孤立無援　瑪家警神救援助脫困​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

併排停車嚴重影響交通安全　麻豆警加強違規停車取締

獨／有錢就是任性　4000萬敞篷狂牛一領牌「違停七期紅線」引狂拍

才爆里鄰長出遊共食　台中又有175國中生畢旅衝義大、墾丁3天2夜

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

IU《嘮叨》高音讓李棟旭怒：唱到快死了耶　溫流組F4唱《Stand By Me》！《花樣男子》回憶殺

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

桃園第7期接種完成　劑次涵蓋率逾5成

她急匯1萬美金助外籍男友　警這句話突破盲點阻詐

酒店疫情停業　他夜闖「包場」偷光電纜…得手上百公斤

賊兄弟專吃「窩邊草」　鄰居紛遭殃

台南市府團隊跨局處動員　積極改善校園周邊交通環境

隔熱貼變活動海報宣導「不超速」　CP值爆表

車輛拋錨孤立無援　瑪家警神救援助脫困​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

併排停車嚴重影響交通安全　麻豆警加強違規停車取締

獨／有錢就是任性　4000萬敞篷狂牛一領牌「違停七期紅線」引狂拍

才爆里鄰長出遊共食　台中又有175國中生畢旅衝義大、墾丁3天2夜

台股收復5日線、季線！電子鋼鐵金融領軍　指數大漲170點收17474點

桃園第7期接種完成　劑次涵蓋率逾5成

美網／「英國楊丞琳」打決賽沒壓力！　拉杜卡努：我是資格賽選手

她急匯1萬美金助外籍男友　警這句話突破盲點阻詐

醉男嗆：中山警察都收錢　虧女警「很久沒交男朋友」代價出爐

樓下是店面「住商混合」遭批：沒質感　專家秀優點

防堵非洲豬瘟！明年起疫區快遞逐件通關　下周宣布是否續禁廚餘養豬

張鈞甯新戲《誰在你身邊》要播了！「更勇敢地活出自己的樣子」

LINE推12組麻吉貼圖「限時5折」！　快把微不幸、玖壹壹帶回家

酒店疫情停業　他夜闖「包場」偷光電纜…得手上百公斤

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

地方熱門新聞

獨／4000萬敞篷狂牛違停七期紅線

台中又有175國中生畢旅衝義大、墾丁

鄭文燦：桃園二級加強警戒延至9/23

南投人工湖挖出1500噸一級致癌物

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

新北至少6校今受波及　2國小停課通知曝光

南投65歲以上二劑AZ　10日開放預約

賊兄弟專吃「窩邊草」　鄰居紛遭殃

中市新小學緊鄰台74線　增設340米隔音牆

隔熱貼變活動海報宣導「不超速」　CP值爆表

麻豆警加強違規停車取締

車輛拋錨孤立無援　瑪家警神救援助脫困​ ​ ​ ​ ​

楊文科邀共議第7都　竹竹苗15人大咖回應

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

新北到花東　都有機會放颱風假

颱風假機率提高！最快午後發陸警

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

北市2國中、1國小、1私幼停課一次看

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

獨／4000萬敞篷狂牛違停七期紅線

蕾菈深夜頭暈想吐　私訊被「恭喜懷孕」灌爆

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面