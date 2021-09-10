虎林街一家3口滅門奇案！　關鍵電腦追出致命師生戀

▲台北市虎林街26年前發生一起滅門血案。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「殺人了！」1995年12月12日，一名渾身是血的吳姓男子，滿臉驚恐地衝出台北市虎林街一處民宅求救，指自己承租的公寓遭人闖入，屋內3人慘遭殺害。警方獲報趕抵現場，發現于姓一家三口倒臥血泊，3人身中多刀，已明顯死亡；經過調查，專案小組在于家養女的電腦查到線索，原來這起滅門案竟和一段師生戀有關。

時間回溯到26年前，北市警方接獲報案，得知虎林街一處公寓發生凶殺案，立即派員前往調查；員警抵達2樓現場時，光從門口往房內看，就能看見地上布滿鮮血，就連牆上也都是血跡，屋內3人已明顯死亡。根據調查，死者分別是于姓夫妻以及剛就讀高中的16歲養女于珊珊，3人身中數刀，被砍得血肉模糊。

一開始，警方認為報案的吳姓房客涉有重嫌，因為他得知凶案第一時間，並非打電話報警，而是致電上司告知家裡發生刑案，必須請假一天。不過，吳男連忙喊冤說，當天一早，他剛準備出門上班，一打開房門就遭到凶手攻擊，雙方隨即扭打成一團，後來自己成功打下凶刀，並躲進房內，直到確認對方離開才敢出來。

聽完吳男說法，警方原本半信半疑，然而當鑑識小組重回現場蒐證時，在吳男房間採集到一個滴落型血跡，且血液並非屬於吳男或于家3人，隨後又在客廳發現關鍵血腳印，顯示當時確實有另一人在場。事後，專案小組勘驗于珊珊電腦，意外發現她與國中老師杜漢成的不倫戀，且2人曾在案發前通電話，認定杜男涉案，立即將其逮捕。

延伸閱讀

▸ 打高端15天驗抗體！結果出爐 網紅曝結論「有產生抗體但數值偏低」

▸ 木椅突然自己移動！女秒抬頭卻「空無一人」 靈異畫面曝光員工全嚇傻

▸ 中國展開清朗行動出手整頓「660間藝人工作室註銷」 名單不乏大咖