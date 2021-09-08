仿冒消痔丸、行血運氣散流入南部藥局　黑心商竄改保存期狠賺

▲消痔丸、行血運氣散仿冒藥品流入南部藥局，黑心商還竄改保存期。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄王姓男子涉嫌仿冒「杏海」商標的10多種食品、藥品，包含消痔丸、行血運氣散等，銷往南部多家藥局，甚至還將過期藥品竄改有效期限。保二大隊偵三隊經過半年多追查，昨天在王男位於高雄鳳山的倉庫查獲2萬多盒庫存，依法偵辦。

保二大隊偵三隊接獲廠商檢舉，指稱在南部地區多家藥局販賣仿冒「杏海」商標的食品、藥品等商品並疑似竄改保存期限販售，隨即遂展開偵查。

▲消痔丸、行血運氣散仿冒藥品流入南部藥局，警方查扣23069盒。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方查出，53歲王男過去為藥商，為了謀取不法利益，除了販賣仿冒杏海商標的保健食品、藥品，甚至還將過期的仿冒藥品重新打印，竄改日期為有效保存期限，賣給不知情的藥局牟利，行徑相當惡劣。

▲▼消痔丸、行血運氣散仿冒藥品流入南部藥局，黑心商還竄改保存期。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨天偵三隊會同高雄市衛生局、食品藥物管理署等單位，持法院搜索票執行搜索，在高雄鳳山倉庫，查獲王男持有販賣的仿冒藥品，現場查扣「消痔丸」、「行血運氣散」、「舒樂胃寧散」、「通筋串骨藥布」、「萬應膏藥膠布」、「保舒爽」、「爽身粉」、「驅黴樂乳膏」、「立克痛膏」等數十種食品藥品，共計23069盒，及打印機、包膜機、電腦主機各1台。

全案依涉嫌詐欺、商標、藥事法、食品安全衛生管理法、偽造、變造文書等罪嫌，依法偵辦中。