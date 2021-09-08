　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五倍券明拍板10月初上路　5QA看懂數位、紙本券登記方法

記者黃翊婷／綜合報導

行政院將推出振興五倍券提振疫後經濟，且有機會在國慶連假前上路，但新北幼兒園6日爆發群聚感染案，部分人士認為應該暫停發放。不過，政院官員指出，振興五倍券、防疫等追加預算，仍預計在9日於行政院會討論，通過後再送立法院審議，目前規劃還是會在10月初上路。

▲▼三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

▲五倍券預定10月初上路。圖為去年發行的三倍券。（資料照／記者李宜秦攝）

依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規範，紓困、振興的特別預算總額上限為8400億元，目前仍有1600億元左右的額度。官員指出，不會一次就將額度用罄，五倍券預算目前規劃約1200億，另外還會提出防疫預算。

根據規劃，預計在10月初上路的五倍券，額度為5000元，此次將採紙本、數位並行方式推行，順利的話，9月下旬就可以開放登記，10月初就可領取，使用期限到明年的4月30日為止。

紙本部分，一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元，擁有國幣等級的防偽能力；為了增加流通性與便利性，會保留找零彈性給店家。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

▲▼信義區週六人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院希望透過振興五倍券提振疫後經濟。圖為台北信義區的逛街人潮。（資料照／記者黃克翔攝）

此外，這次的五倍券還有推出「家戶綁定」，讓民眾在領券上更為方便，《東森新媒體ETtoday》則整理出登記預約、領取相關5大QA，供民眾參考。

一、五倍券登記方式

登記預約分為「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預訂」與「紙本預約」。

1.數位個人綁定：可透過數位支付、業者網頁或APP。

2.數位共同綁定：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。

3.紙本預訂：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。

4.紙本預約：須到中華郵政預約網站，輸入身分證字號及手機號碼，並通過身分認證及資格檢核。

二、五倍券要去哪裡領？各有什麼優點？

紙本領取：於網站登記後，可至郵局、超商、超市、藥妝店領取。優點是使用方式與現金類似。

數位支付：信用卡、電子票證（悠遊卡、一卡通）、電子支付（LINE Pay Money、台灣Pay、街口支付、Pi錢包等）。優點是可能會有銀行或行動支付業者加碼禮。

三、綁定數位券後可反悔改紙本嗎？

財政部長蘇建榮表示，與去年不同，此次五倍券綁定數位將不能換成紙本，但若是家人共同綁定，除了本人以外，其他人都有一週猶豫期，可以退出換其他方式。

四、五倍券數位綁定有什麼好康？

若使用數位綁定，教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會有相關優惠。

為鼓勵民眾領用數位券，若使用公股銀行帳戶進行綁定，將可領到500元或800元回饋金。

五、收到五倍券的店家如何兌領？

有統一編號之商家：可至指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領。

無統一編號（如夜市、攤販等）：可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。

無統一編號（自營作業者）：需在職業工會加保，並至八大公股銀行兌領。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
快訊／幼兒園群聚風暴！台中阿公北上看孫緊急隔離　PCR出爐
「這條尾巴下藏了Delta」　醫喊仍可清零！因多這項防疫利器
李佳穎爆秘婚2年！180cm帥老公身分曝　18歲失聯再重逢
中颱璨樹「爆炸性發展」　鄭明典貼1圖示警：增強速度驚人
條子鴿前同事曝「他在分局當嘉獎守門員」　網再挖2事蹟
日月潭底竟是他們家族地！林務局「追殺折磨」70年　8月底自戕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣民意／陳時中好感度降溫20度　侯友宜、柯文哲激增

五倍券明拍板10月初上路　5QA看懂數位、紙本券登記方法

張忠謀出席行政院科技會報　蘇貞昌：明年科技預算投入1264億

幼兒園群聚燒2日！新北已4327人停課　北市匡列619人停課

不解北市確診孕婦為何曾拒篩　林靜儀：孕婦染疫死亡率更高

他爆「疫苗覆蓋率靠第二類官員衝高」　施打2劑比長者高30倍

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

以色列規劃接種第4劑疫苗　台灣第2劑成為「不可能的任務」

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

知名滷肉飯婉拒內用+勸戴口罩　遭4煞狠砸翻桌！百塊爌肉全翻

台灣民意／陳時中好感度降溫20度　侯友宜、柯文哲激增

五倍券明拍板10月初上路　5QA看懂數位、紙本券登記方法

張忠謀出席行政院科技會報　蘇貞昌：明年科技預算投入1264億

幼兒園群聚燒2日！新北已4327人停課　北市匡列619人停課

不解北市確診孕婦為何曾拒篩　林靜儀：孕婦染疫死亡率更高

他爆「疫苗覆蓋率靠第二類官員衝高」　施打2劑比長者高30倍

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

以色列規劃接種第4劑疫苗　台灣第2劑成為「不可能的任務」

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

美網／梅德韋傑夫首次丟盤連3年闖4強　終結荷蘭大黑馬

鬼月「醫院空床嗶嗶響」太平間竟來了　護理師發涼！驚曝更可怕事

史上最偉大足球員揭曉！　牛津大學教授「7指標演算法」得出答案

19歲黑馬女將改寫美網22年紀錄　費南德茲挺進女單4強

快訊／幼兒園群聚風暴狂燒！台中阿公北上看孫緊急隔離　PCR出爐

若幼兒園確定Delta應升三級　專家曝「這次台灣人很幸運」原因

「入秋必備」5個實用單品！外搭針織背心應付突然的變天

台灣民意／陳時中好感度降溫20度　侯友宜、柯文哲激增

葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」　黃光芹轟沒教養釣出本人道歉

名廚「沉迷網路交友」拋家棄子！　堅持不養3孩逼老婆離婚

有多懶～短腿萌橘貓臉倒飲水機 洗臉又玩水、吐舌就能舔水喝XD

政治熱門新聞

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

幼兒園群聚　雙北近5千人停課

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

快訊 / 侯友宜急邀18家醫院因應Delta　下令專責病房3天內開出652床

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

不解北市確診孕婦為何曾拒篩　林靜儀：孕婦染疫死亡率更高

蘇貞昌主持行政院科技會報　張忠謀出席

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

以色列規劃接種第4劑疫苗　台灣第2劑成為「不可能的任務」

立委兒下體遭狠踹流血　陳瑩控：對方找議員談只賠1萬

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

幼兒園群聚案若為Delta　侯友宜：新北內用一律取消

「新北基因定序出來前視為Delta預防」　柯文哲：中秋節烤肉就再說吧

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌主持行政院科技會報　張忠謀出席

蘇貞昌主持行政院科技會報　張忠謀出席

行政院長蘇貞昌7日主持「行政院科技會報」時，強調「科技力就是國力」，2022年度科技預算將投入超過1264億，比今年預算再增逾140億元，成長幅度超過12％，加強我國基礎科學研究、人才培育、基礎設施及國際戰略布局。此次會議，政院也特別邀請台積電創辦人張忠謀出席，發表對國家科技政策發展規劃的看法與意見。

經濟部鼓勵電商加碼搶攻五倍券　東森「小農專區」打造銷售國家隊

經濟部鼓勵電商加碼搶攻五倍券　東森「小農專區」打造銷售國家隊

疫情恐升溫！陳吉仲：明起產銷調節措施要改變

疫情恐升溫！陳吉仲：明起產銷調節措施要改變

本土疫情再起　政院︰五倍券仍規畫10月初推出

本土疫情再起　政院︰五倍券仍規畫10月初推出

各大電商有望適用五倍券！5大兌換QA一次看

各大電商有望適用五倍券！5大兌換QA一次看

關鍵字：

行政院五倍券

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

鳳小岳談愛妻引產嘆：生命自有命

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

小鋼炮璨樹轉中颱　估明晚海警、周五陸警

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

減肥不碰白飯？你錯了　醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面