五倍券明拍板10月初上路　5QA看懂數位、紙本券登記方法

記者黃翊婷／綜合報導

行政院將推出振興五倍券提振疫後經濟，且有機會在國慶連假前上路，但新北幼兒園6日爆發群聚感染案，部分人士認為應該暫停發放。不過，政院官員指出，振興五倍券、防疫等追加預算，仍預計在9日於行政院會討論，通過後再送立法院審議，目前規劃還是會在10月初上路。

▲五倍券預定10月初上路。圖為去年發行的三倍券。（資料照／記者李宜秦攝）

依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規範，紓困、振興的特別預算總額上限為8400億元，目前仍有1600億元左右的額度。官員指出，不會一次就將額度用罄，五倍券預算目前規劃約1200億，另外還會提出防疫預算。

根據規劃，預計在10月初上路的五倍券，額度為5000元，此次將採紙本、數位並行方式推行，順利的話，9月下旬就可以開放登記，10月初就可領取，使用期限到明年的4月30日為止。

紙本部分，一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元，擁有國幣等級的防偽能力；為了增加流通性與便利性，會保留找零彈性給店家。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

▲行政院希望透過振興五倍券提振疫後經濟。圖為台北信義區的逛街人潮。（資料照／記者黃克翔攝）

此外，這次的五倍券還有推出「家戶綁定」，讓民眾在領券上更為方便，《東森新媒體ETtoday》則整理出登記預約、領取相關5大QA，供民眾參考。

一、五倍券登記方式

登記預約分為「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預訂」與「紙本預約」。

1.數位個人綁定：可透過數位支付、業者網頁或APP。

2.數位共同綁定：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。

3.紙本預訂：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。

4.紙本預約：須到中華郵政預約網站，輸入身分證字號及手機號碼，並通過身分認證及資格檢核。

二、五倍券要去哪裡領？各有什麼優點？

紙本領取：於網站登記後，可至郵局、超商、超市、藥妝店領取。優點是使用方式與現金類似。

數位支付：信用卡、電子票證（悠遊卡、一卡通）、電子支付（LINE Pay Money、台灣Pay、街口支付、Pi錢包等）。優點是可能會有銀行或行動支付業者加碼禮。

三、綁定數位券後可反悔改紙本嗎？

財政部長蘇建榮表示，與去年不同，此次五倍券綁定數位將不能換成紙本，但若是家人共同綁定，除了本人以外，其他人都有一週猶豫期，可以退出換其他方式。

四、五倍券數位綁定有什麼好康？

若使用數位綁定，教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會有相關優惠。

為鼓勵民眾領用數位券，若使用公股銀行帳戶進行綁定，將可領到500元或800元回饋金。

五、收到五倍券的店家如何兌領？

有統一編號之商家：可至指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領。

無統一編號（如夜市、攤販等）：可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。

無統一編號（自營作業者）：需在職業工會加保，並至八大公股銀行兌領。