各大電商有望適用五倍券！　兌換細節5大QA一次看

▲五倍券將上路，圖為去年三倍券。（圖／記者蕭筠攝）



記者崔子柔／綜合報導

行政院為振興經濟將推出五倍券，先前設定將未受疫情衝擊的大型電商排除在外，不過院長蘇貞昌昨（6）日透露，如果業者能提出「雙贏做法」，則可考量納入，預計10月首周同時開放領取紙本、數位券。

先前行政院列出電商白名單，限定五倍券使用範圍，蘇貞昌昨日表示，如果業者能提出雙贏、多贏辦法，由電商協助中小企業振興，則可考量納入適用範圍。

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國人免付1000元即可領取五倍券，使用期限至明（2022）年4月30日，《東森新媒體ETtoday》則整理出領取紙本、數位券的相關5項QA，提供民眾參考。

Q1：要到哪登記領取？



政委唐鳳指出，五倍券官方網站雖還在架設中，但預計網址會是「5000.gov.tw」。

紙本券登記：可至中華郵政官網、五倍券官網，輸入身分證及手機號碼登記，或帶健保卡插入超商Kiosk機台。

數位券登記：可透過各數位支付業者網頁、APP綁定，或在五倍券官網登記，數位共同綁定則可透過超商Kiosk機台或五倍券官網設定。

▲不少民眾去年搶在三倍券開賣首日到郵局兌領。（圖／記者周宸亘攝）



Q2：什麼時候要決定選擇紙本或數位券？



五倍券預計在22日開放數位綁定及共同綁定，個人綁定一旦決定就不能更改，但若是家人共同綁定，則有一週猶豫期可以退出換其他方式。紙本券則預計在本月下旬開放登記，2種型式的五倍券都可望在10月首周開放領取。

Q3：到哪裡領券？

只要在明年4月30日前出生，都可領取五倍券。

紙本領取：於網站登記後，可至郵局、超商、超市、藥妝店領取。優點是使用方式與現金類似。

數位支付：信用卡、電子票證（悠遊卡、一卡通）、電子支付（LINE Pay Money、台灣Pay、街口支付、Pi錢包等）。優點是可能會有銀行或行動支付業者加碼禮。

▲使用紙本券不能強制要求店家找零，圖為去年三倍券。（圖／記者邱中岳攝）



Q4：數位綁定有什麼好康？

若使用數位綁定，教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會有相關優惠。

為鼓勵民眾領用數位券，若使用公股銀行帳戶進行綁定，將可領到500元或800元回饋金。

Q5：收到五倍券的店家如何兌領？

有統一編號之商家：可至指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領。

無統一編號（如夜市、攤販等）：可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。

無統一編號（自營作業者）：需在職業工會加保，並至八大公股銀行兌領。