獨家／范雲控陳雪生性騷反挨告誹謗　台北地院明首開庭

▲國民黨立委陳雪生（左）、民進黨立委范雲（右）。（圖／ETtoday合成圖）

記者呂晏慈／台北報導

去年7月國民黨為杯葛監察院人事同意權，藍綠在立法院爆發推擠衝突，民進黨立委范雲控訴國民黨立委陳雪生性騷擾，背部遭對方用肚子頂3次，台北市性騷擾委員會今年3月確認性騷擾事件成立。據了解，陳雪生認為范雲事後舉行記者會、接受媒體採訪所指涉的內容，損害他的名譽涉及誹謗罪，提起自訴；台北地院明天下午將首開庭。

立法院去年7月14日因監察院人事案爆發搶主席台大戰，當時站在主席台的范雲感到下背部不斷遭撞擊，回頭一看是陳雪生使用肚腩在頂她，她立即出言要求制止，表示「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，未料陳雪生卻以嘻鬧口吻回應：「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。

對此，范雲採取行政申訴與法律訴訟，向立法院所屬地台北市政府社會局提性騷擾申訴，及就陳雪生不法侵害人格權侵權行為提民事訴訟；台北市府性騷擾防治委員會今年3月確認性騷擾事件成立。

不過，陳雪生認為范雲在記者會和接受媒體採訪時說，台灣社會還有很多像陳雪生這種「恐龍時代的噁男」，非常需要學習尊重他人身體界線，更不應在別人提出抗議時，繼續凌辱、嘲諷性羞辱被害者等語，涉及損害他的名譽涉及誹謗罪，因而提起刑事自訴。台北地院刑事法庭明天下午4點將首度開庭。

范雲委任律師蔡晴羽受訪說，范雲是性騷擾事件的被害人，因為陳雪生不停否認性騷擾的事實，所以才舉行記者會、接受媒體訪問，她在媒體上評論的內容是就事論事，屬於善意評論、自我保護。

蔡晴羽並指，陳雪生在范雲告知對其肢體碰觸不舒服後，還說「用肚子不會懷孕」等語，顯示他的性別意識低落，這種輕浮的態度也令人感到不舒服。

▲朝野立委為監察院人事同意權佔領主席台。（資料照／記者屠惠剛攝）