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高端喊「明年要賣1億劑」　彭博1字形容！點破2大障礙

▲▼高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）

▲高端疫苗明年目標銷售1億劑，彭博社形容此目標顯得雄心勃勃。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣國產疫苗商「高端疫苗生物製劑」（6547.TWO）總經理陳燦堅受訪表示，高端希望能獲得其他3到5個國家的使用批准，明年目標是賣出1億劑疫苗。對此，彭博社認為，對於尚未進行3期試驗的疫苗來說，此目標設立顯得雄心勃勃（ambitious），直言高端疫苗的海外銷售將面臨2大障礙。

陳燦堅接受彭博社專訪表示，高端正在同時開發登革熱等疫苗，並將亞洲鄰國與集中在拉美、加勒比海與太平洋的15個台灣邦交國視為潛在買家，強調必須關注在那些信任台灣醫療品質的國家，「有些國家認為具台灣政府背書的臨床數據是可靠的，這些就是我們鎖定的國家。」

▲▼總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲彭博社認為，高端要取得海外監管機構批准將有難度。圖為台灣總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

報導指出，台灣僅憑藉著早期實驗結果，已經接種66萬劑高端疫苗，但高端若要實現其「崇高的」（lofty）銷售目標，就必須克服許多障礙。彭博資訊（Bloomberg Intelligence）行業研究分析師Mia He表示，要招募到足夠多的受試者來說服「台灣以外」的監管機構，可能深具挑戰，許多地方已經開始接種疫苗，競爭對手都已找了許多願意參與臨床實驗的受試者。

陳燦堅表示，他希望高端的研究數據能表明，與其他已獲證實的疫苗相比，高端對免疫系統的影響足以贏得國際支持。他也承認，獲得美國或歐洲藥品監管機構的批准，對高端的海外銷售機會而言至關重要。

另一個問題是「定價」彭博引述鏡周刊報導，台灣政府以每劑新台幣880元（約31.9美元）的價格訂購了500萬劑高端疫苗，這使得高端成為全球最昂貴的疫苗之一。據估計，莫德納疫苗至少31美元，AZ通常是最便宜的，但在阿斯特捷利康承諾以成本價販售後，每劑約為5美元。

陳燦堅則堅稱，隨著高端擴大生產後，單劑疫苗的價格將會下降。

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