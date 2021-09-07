條子鴿被抓包造謠　林鶴明：柯文哲能漠視北市警形象被醜化？

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面，但近日因在臉書發文造謠被抓包，遭到起底。（資料照／翻攝台東縣警局臉書）



記者陶本和／台北報導

針對退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，但很快就被打臉說謊造謠。對此，民進黨副秘書長林鶴明7日表示，台北市長柯文哲可以漠視台北市警察局形象這樣遭人醜化？

根據條子鴿的發文，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回，「你知道我爸是誰嗎？」，他則反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發；此外，時任副分局長去電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」且隔天被依「態度不佳」記2支申誡。

不過，條子鴿的貼文很快就被發現是說謊造謠，林鶴明表示，條子鴿若為前警務人員，在臉書造謠一事已屬知法犯法，動機與情節更為惡劣。

林鶴明表示，國道警察隊已經受訪表示這人從未擔任過國道警察，他竟敢在出版書籍上面說自己是國道警察，出版社寶瓶文化連基本查證能力與辨別真假能力都沒有，作者連個人經歷都造假，寶瓶文化還敢出版這種顯然連內容都有可能造假的書籍。

林鶴明說，如果報導屬實，條子鴿本人名為酈俊睿，現為台北市議員侯漢廷的助理，侯漢廷事發至今悶不吭聲，平常不是口才一流？如今他的助理幹了這種事情，可以假定你不知情，但作為政治人物與台北市議員，豈不知這屬於情節重大的違法行為，難道姑息養奸就是他所謂中華兒女偉大情操？

另外，林鶴明表示，報導指出酈俊睿於台北市警察局退休，台北市警察局自然現在對其無管轄能力，但警務人員公器遭人如此惡用，還發文與出版書籍涉及造謠醜化警務人員，台北市警察局卻一副因為是民意代表的助理而默不吭聲，這是踐踏警察威嚴的表現。

林鶴明質疑，難道退役的「條子鴿」，都可以這樣隨意造謠警界長官施壓下屬？難道柯文哲可以漠視台北市警察局形象這樣遭人醜化？只是因為他是侯漢廷助理？平常挺警察的大聲公？現在收起來了嗎？台北市警察局對這種醜事不必客氣了，站挺身子捍衛好警務人員形象吧。