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女兒偷嚐禁果！媽進房搜出「鬼后」嚇壞　網曝用途反罵：尊重孩子

▲▼女兒房間搜到佛牌「鬼后」　媽媽崩潰：如何送走（圖／翻攝屏東人屏東事）

▲女兒房間搜到佛牌「鬼后」，媽媽超崩潰！（圖／翻攝屏東人屏東事）

網搜小組／劉維榛報導

「有沒有送走鬼后的師傅？」一名媽媽驚呼，女兒正值叛逆期，時常講電話到天亮，甚至與小男友偷嚐禁果，某天意外在女兒房間搜出「鬼后」的佛牌，讓原PO整個嚇壞。文章曝光後，內行回應，該塊佛牌是人緣牌，懷疑女兒為情所困，而另一派網友直言，媽媽偷翻女兒隱私很母湯，建議與孩子多溝通才是解決辦法。

一名女網友在臉書《屏東人屏東事》表示，原本一家人氣氛融洽，會一起吃飯聊天，一起分享交友圈，不料未滿18歲的女兒發生一些狀況，「叛逆期說什麼都聽不進去，去學校都在睡覺，在家裡都關在房間講電話到天亮」，甚至偷嚐禁果，讓原PO相當頭疼。

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為了想進一步了解女兒現況，原PO便進到房間查看，結果發現有一個盒子裡，裝著一塊女性圖案的佛牌與一支能量水，原PO上網一查嚇壞，「結果是鬼后...請教要如何送走鬼后？」

原PO解釋，從小家裡是拿香拜拜的，因此「從來沒有看過這種需要一直買『能量水』的宗教，因為不懂現在的多元化宗教，但還是要尊敬個人信仰」，但女兒偷買鬼后，卻沒有因神秘力量感化而回歸家庭，令原PO擔憂不已。

文章曝光後，網友卻安慰別擔心，「佛牌有分正牌和陰牌，妳小孩的這款佛牌是正牌的，裡面沒有入陰料，所以妳不必太擔心」、「去佛牌店，他們有專業處理」、「這個是商業牌了，不用擔心太多，多多關心她的交友狀況吧」、「只是被賣牌鼓吹買能量水吧？就是被當盤子，不管任何宗教都有賣這種的，招財、求人緣之類的」、「是人緣牌不用太緊張，要緊張的是講電話都講到半夜才睡覺，然後尊重不同宗教文化，凡事教人向善，心存善念」。

另有網友建議，「尊重孩子，跟他好好談吧，不要一開口就是否定，或者用『我是為你好』而壓著她」、「認真覺得跟孩子談談，想談戀愛還是要務實一點，把錢拿去買化妝品打扮自己比較實在」、「建議你還是跟小孩好好溝通，不要亂動小孩的東西，畢竟小孩也是有自己的隱私，擅自處理可能會造成你跟孩子之間更大的問題」。

▲▼女兒房間搜到佛牌「鬼后」　媽媽崩潰：如何送走（圖／翻攝屏東人屏東事）

▲鬼后價格都要數千元！（圖／翻攝蝦皮賣場）

實際搜尋蝦皮「鬼后」2個字，出現琳瑯滿目的泰國佛牌，價格幾乎都是千元起跳，打開賣家商品介紹，主打「招正偏財、幫助事業、增加魅力、桃花、人緣六合鎖心助姻緣、防止對方出軌、或使對方回心轉意、擋災避險、成願」，用途幾乎與感情事沾上邊，也推敲孩子會偷買佛牌，似乎是戀情出了狀況。

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