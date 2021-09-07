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2次都桃園先破口「雙北接著炸裂」！他嘆直接被開蟲洞：這麼巧？

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

▲機師確診再度引起國內關注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

雙北疫情再度升溫，全民都繃緊神經防疫，深怕重演5月疫情炸裂狀況！有網友指出，上次爆發是因為桃園華航機師與諾富特事件，「結果直接蟲洞」，這次起因也是桃園長榮機師與高職兒子，他納悶為何兩次都這麼湊巧，「每次都桃園破口、雙北炸裂？」

原PO在PTT指出，5月新北蘆洲獅子王、台北萬華阿公店、宜蘭遊藝場事件引爆國內疫情，雙北一度出現「空城」景象，社會氛圍降到最冰點，大家都不敢外出或社交，經過2個月好不容易壓下來，正當民眾剛看到曙光，隨即又爆出了這次的機師以及新北幼兒園群聚感染。

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▲▼板橋新埔國小環保局人員消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北幼兒園爆出群聚感染，新埔國小環保局人員消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

原PO發現，這兩次疫情爆發有個共通點，「每次都是桃園破口，起個頭之後雙北炸裂？」反而不是雙北自己爆出感染事件，只要桃園先傳出確診案例，最後成為重災區的都是旁邊雙北，「這什麼情形？兩次都這麼巧？」

網友首先反駁，這次全民擔憂的幼兒園感染事件，與桃園機師的案例無關，並非像原PO說的每次都桃園的火延燒到雙北，「幼兒園關桃園什麼事」、「亂帶風向，幼稚園悶燒是自己的鍋啦」、「這次幼稚園就跟桃園不同種喔，先問問雙北的匡列吧。」

其他人解釋，桃園出現破口影響最大的就是雙北，主要是因為雙北來往桃園很方便，已成為共同生活圈，許多機師、空服員都是住在雙北，因此病毒容易在兩縣市流竄，「桃機就雙北人的國際捷運，桃園本地人反而出國率比較低」、「機師這種職業當然住天龍國啊」、「桃園是工作，雙北才是生活」、「桃園人搞不好還在台北上班咧，根本同個生活圈。」

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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關鍵字：

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