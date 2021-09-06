酸退警「編故事」抹謝長廷！她點出政富二代言行關鍵

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

酈姓退休警察「條子鴿」日前在臉書指控，時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，利用爸爸的關係讓他吞下2支申誡，除了引起社會關注之外，也讓謝長廷出面澄清是假消息。對此，財經網美胡采蘋分享與政二代、富二代相處的經驗，感嘆「我覺得這麼缺乏想像力的故事，就是沒怎麼見過場面的人編出來的」。

胡采蘋6日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，表示她認識許多政二代、富二代，也曾跟日本幕府將軍的後代吃過飯，甚至有被她罵過的同事開超級名車等，「就更別提那些台灣上市公司、金控家族的，還有人出門只開Toyota，因為他們家裡有人被綁架過。」

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▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝Emmy追劇時間）



她說，她認識的人越多，越發現有錢人不敢說自己有錢，且都非常謙虛，很愛炫耀「家裡在做投資」、「朋友是有錢人」的人，其實都不算太有錢，真正有錢的人通常不好意思把身價掛在嘴上，且從來沒有一個有錢人會把「你知道我爸是誰嗎」掛在嘴上，除非對方知道她可能認識他們的父母。

胡采蘋認為，「條子鴿」去編謝維洲在外面撂話的故事情節，只讓她覺得缺乏想像力、沒見過世面，「你但凡真正認識幾個家裡有權有勢的人，都能編出更像樣的故事」，「我老實說一句，越優秀的家庭，孩子們的壓力越大，因為他們得向家族證實他們也能靠自己有成就，得向外界證明他們不用靠家裡也能站起來。很多人很不開心，因為還在證明的路上；也有人不當回事，他們會私下偷偷跟我說：『其實我爸很廢。』」

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