快訊／新北染疫幼兒園老師足跡曝　板南線3站、購物中心、游泳池

▲新北最新疫情0906。（圖／新北市政府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北市土城夫妻昨天（5日）確診，其中妻子是板橋某幼兒園教保員，匡列50多名幼兒與教職員工，最新PCR結果出爐，8名幼兒與1名家長確診。新北副市長劉和然今（6日）15時召開記者會，公布1名確診幼教師的足跡，包含捷運板橋站、新埔站、頂埔站、板球環球購物中心、新泰游泳池、786公車、805公車。

根據新北公布確診幼教師的足跡，該個案曾在9天內（8/23-8/27、8/30-8/31、9/2-9/3）搭乘捷運板南線往返板橋與土城（頂埔站與新埔站），時間分別是上午7時30分到8時，下午6時至6時30分。

新北市長侯友宜今在市議會表示，中午12時30分匡列者40名PCR結果出爐，有8名幼兒與1名家長採檢陽性，會持續追查誰到底誰是最早感染源，並擴大匡列所有學生、老師以及家長。

侯友宜表示，家長也陪同孩子到防疫旅館，相關足跡有必要會公布，目前尚不確定與機師事件是否有關，市府會持續疫調中。

指揮中心指揮官陳時中表示，今驗出來的9例，其中有1位是幼兒的母親，其他8位是小朋友，案例裡面從16128延伸到16127是幼兒園老師，昨（5日）大家緊急的匡列跟採檢，初步相信這案子可能陽性案子可能會更多，因此要請新北市要照著比較嚴格的標準一家人一家人做匡列。