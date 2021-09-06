9歲男童虐殺7歲女童「懸屍2m大樹」！憑DNA定罪　3疑點家屬盼翻案

▲案發現場。（圖／翻攝自正觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅鎮原縣一名7歲女童被發現懸掛在樹杈上慘死，警方調查後，確定了嫌犯是9歲男童姜小亮（化名）。據悉，警方以現場繩子上的DNA分型與姜小亮的DNA分型相同為依據，認定9歲的姜小亮猥褻並掐死了7歲女童曹小欣（化名），然後將屍體吊到一棵約2公尺高的樹上，偽造曹小欣上吊自殺的假象。

據《正觀新聞》報導，案件發生在2018年4月22日，甘肅省鎮原縣7歲女童曹小欣跟隨哥哥和奶奶一起上山挖藥後，整夜未歸。直到4月23日上午8點左右，一位村民發現了被懸掛在樹杈上的曹小欣，疑似上吊死亡。

鎮原縣公安局接報案後趕赴現場，警員通過現場勘查、走訪、調查，確認曹小欣死因為扼頸致機械性窒息死亡，系他殺，死亡時間在2018年4月22日18時至19時期間。

立案偵查後，警方採集了149份DNA血樣信息與案發現場提取的作案繩索上遺留的DNA血樣信息並送檢，最終確定9歲的姜小亮有作案嫌疑。後公安經傳喚訊問姜小亮，組織現場模擬實驗，進一步調查相關證人，最終認定姜小亮涉嫌故意殺人。

可是，對於警方的調查結果，姜小亮的家人及被害人的家屬均心存疑惑。在男童家屬以及被害人家屬看來，根據他們獲悉的證據和常理，案件仍有諸多疑問未解。

疑點一：兩個孩子的身高、體重接近，力量並不懸殊

姜小亮的父親姜力（化名）表示，兒子姜小亮長得瘦小，案發時9歲的他體重28公斤，被害的女童體重27公斤，身高也差不多。曹小欣的家人也在接受採訪時說，姜小亮平時玩鬧時都打不過曹小欣，他們也不相信單憑姜小亮自己能掐死被害人。

另外，村裡人都不相信這樣的犯罪認定，姜小亮能獨自把被害人掐死後，將屍體拖至樹下懸起倒掛。

疑點二：男童家屬稱，除DNA分型不清楚其他物證

2018年，9歲的姜小亮被認定為涉嫌故意殺人，公安機關在查清案件事實後，因其未滿14周歲，依法不能追究其刑事責任，於2018年7月2日撤銷姜小亮故意殺人一案。

在警方調查的案件事實中，姜小亮曾在推倒被害人後拿藍色筆在其身上亂畫，也曾遭到對方反抗，還曾在對方窒息後，用手猥褻被害人。

姜小亮的家屬認為，根據上述作案過程，除了繩索上的DNA分型，警方未向他們透露其他任何更有力的物證，比如受害人指甲裡是否殘留有姜小亮的皮屑，亂畫的藍色筆是否被找到，藍色筆上是否有姜小亮的指紋，兩個孩子身上是否有劃痕，這些他們都不得而知。

▲警方鑑定意見書。（圖／翻攝自正觀新聞）

存疑的證人證言 和現場模擬實驗

按照警方的調查，姜小亮被認定為涉嫌故意殺人，除了DNA分型，還有姜小亮的個人供述、證人證言以及現場模擬實驗作為證據。

而在姜小亮的個人供述、證人證言和現場模擬實驗環節，姜小亮的家屬仍然存在疑問。在現場模擬實驗環節，家人轉述姜小亮的說法，警方用一個與被害人等重的橡皮娃娃，讓小亮獨自模擬完成作案過程。但是據小亮說，警察曾幫他拿娃娃，最後他並沒有將娃娃的雙腳吊離地面，「太重了，拉不動。」

被害人曹小欣的家屬也不相信姜小亮有獨立作案的能力，他們認為，小亮的爺爺有可疑之處。曹小欣的父親說，小欣的哥哥曾在2018年4月22日下午6點30分左右遇見過小亮和爺爺從外面回村子，但是他們對警方的說法是晚上8點左右才回村子。

檢察院說明稱，辦案人員拒絕律師閱卷要求不違法

由於對警方的結論存在疑問，姜小亮的家屬委托律師，希望能搞清楚案件中的諸多疑點。律師趙三平在接到委托後曾多次前往鎮原縣了解案情，但一直未能查閱案卷，案件中存在的疑點也一直未能明晰。

不過。2018年7月2日，鎮原縣公安局對姜小亮故意殺人案作出撤銷案件的決定，因此公安機關辦案人員拒絕律師閱卷要求並不違法。案發3年以後，姜小亮的家人至今仍然無法憑借現有的證據相信9歲的孩子殺了人，他們曾多次前往多個部門，申請複查。

鎮原縣檢察院曾經複查案件，並對家屬的質疑進行回應。2021年4月，甘肅省人民檢察院向姜小亮的家人送達書面答覆函，認為曹小欣被害確系姜小亮所為，事實清楚，證據確實，鎮原縣公安局偵辦該案程序合法。

姜小亮的父親拒絕在送達文件上簽字，他認為，答覆函未解釋清楚上述疑點，仍然是結論性的內容。他們一家人希望得知更多的證據，目前警方提及的只有繩索上的DNA分型這一物證，藍色筆、屍檢報告中的其他物證，家屬至今不知道是否存在。

姜小亮的外祖父表示，案發後，小亮原先在讀的學校不願意再接收他，孩子之後轉了學，他至今仍然不相信9歲的外孫能夠完成作案，現在他希望能夠獲取更多的案件信息，「如果是我孩子做的，有足以信服的證據我們認。但是現在這麼多疑點，我們希望能夠啟動異地調查，讓律師閱卷，找到案件真相。」