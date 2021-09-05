「樓梯扶手」滑下來卻摔死　急墜2F爆頭！他開趴太嗨竟送命

▲英國24歲男子從樓梯扶手滑下來卻摔死。（圖／翻攝自Facebook／Alexa Heacock）

記者吳美依／綜合報導

英國德比郡（Derby County）發生一起悲劇意外，24歲的傑克（Jack Watson）參加同事派對後，又要趕著與朋友們出去玩，他當時非常開心且有些醉了，原本想要坐在樓梯扶手上，從2樓一路滑到1樓，未料重心不穩，直接墜地，當場爆頭死亡。

《每日郵報》等外媒報導，本案發生於2019年11月30日，但1日才開庭審理。死者未婚妻亞歷克絲（Alexa Heacock）當晚目睹一切，她回憶，傑克「覺得從扶手滑下來會很好玩」，但才剛坐上去卻整個人往後倒，從螺旋樓梯墜下，重摔在1樓地面。

▲傑克與女友（左）一起參加派對，未料發生意外喪命。（圖／翻攝自Facebook／Alexa Heacock）



亞歷克絲表示，她當時一邊尖叫，一邊跑到1樓查看，並且趕緊呼叫救護車。酒吧裡正好有一名護士，及時協助急救，但醫護人員稍後抵達時，仍宣判傑克當場死亡。

根據法庭文件，德比郡議會針對此案展開調查，但卻發現樓梯扶手結構相當牢固，也符合國家標準，並非釀成事故的主因。助理法醫坦妮卡（Tanyka Rawden）表示，死者經歷了致命的頭部創傷，「幾乎立刻」失去意識，她研判，傑克的死因屬於意外死亡，「遺憾的是，在這個狀況下，我不認為傑克的死能夠避免」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast