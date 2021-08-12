國民黨立委促體育署升格運動發展部　超馬好手林義傑力挺

▲洪孟楷、萬美玲舉行「體育署升格草案待審，呼籲儘速審查及共同支持」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運台灣代表團選手斬獲空前佳績，國民黨立委洪孟楷、萬美玲12日呼籲立法院新會期儘速排審「運動發展部組織法」草案，讓三級機關體育署升格為運動發展部。日前發起國是體育論壇的超馬好手林義傑也力挺，指台灣現在是將資源壓在少數運動員身上，可參考美國、日本經驗，把更多資源投注在體育教育，政府民間對接，創造運動產業的經濟價值，讓父母願意讓小孩學運動。

洪孟楷、萬美玲今天上午舉行「體育署升格草案待審，呼籲儘速審查及共同支持」記者會，呼籲立法院下會期優先排審「運動發展部組織法」草案，讓體育署升格為運動發展部，負責所有運動相關事業。洪孟楷說，藉此可讓更多「戴資穎」、「小林同學」、「麟洋配」優秀選手誕生。

洪孟楷舉例，目前體育署是設立在教育部下，正式員額僅100多位，比台北市運動局200多人員額還少，且要負責的面向多如牛毛，遠不足以全力支持運動產業發展。他說，目前中央政府組織架構疊床架屋的案例層出不窮，應該思考「運發部」是否重要，利用這次組織改造，正視這個問題做徹底的調整，行政院和各黨團也應提出各自修法草案版本。

萬美玲補充，如果只靠政府，遠遠無法讓運動員表現這麼亮眼，因此應該修法提高企業捐贈總額、增加抵稅百分比，才能讓企業投入體育贊助的意願增加，呼籲修法提高捐贈上限至2千萬，且可扣抵50%營業所得稅，並修法規定其中要有2成運用在運動人才培訓上。

林義傑說，目前台灣是把寶押在少數運動員之上，這樣並沒有不好，但是相對歐美、日本等國家砸了很多預算在體育上面，包括體育教育等面向，例如日本有很好的土地政策，鼓勵民間建設運動場館，也給予運動員、教練完整保證讓其可以進入到社會和企業服務，這也使日本得以成為運動大國；而美國多數運動菁英也是在校園，因其每年給予約20多億美金的獎學金，讓運動員可以爭取。