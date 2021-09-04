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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨魁爭霸／藍綠支持度黃金交叉　江啟臣：3大公投沒過就辭職

▲▼國民黨主席政見說明會（江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源）。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席政見說明會（江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源）。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉今（4日）進行唯一一場電視政見辯論會，4位候選人（現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、前彰化縣長卓伯源）全力備戰。江啟臣在第一階段申論時表示，在最近的TVBS民調中，國民黨反超民進黨，他誓言，若年底3大公投未過，就下台負責。

江啟臣表示，國民黨過去不到7年換了5任主席，政策必難延續，政績難彰顯，他有自信，能打敗腐敗無能、鴨霸的民進黨，「很多人說，啟臣為人太忠厚，但忠厚不是軟弱！」

江啟臣指出，過去17個月的戰鬥，證明啟臣同時兼具勇氣、毅力與戰鬥力，他有3大理由，告訴外界為什麼江啟臣是對的人。

第一：正派承擔

去年初，國民黨在大選中大敗，重創本黨根基。當時國民黨士氣瓦解，有人走避、有人放棄。啟臣受黨栽培，能袖手旁觀嗎？

秉於讀書人的使命感，加上海龍特戰磨練出的「勇猛頑強、捨我其誰之剛毅精神」，讓我決心不躲不閃，站出來為黨承擔。

上任後，我們接連承受綠營政治追殺、高雄市長罷免，以及議長辭世的衝擊；還要面對極為倉促的補選挑戰。當時許多人勸我們放棄提名，但是我認識的中國國民黨絕不怯戰；我們絕不能自我放棄！

我們雖然輸了補選，但是打出了士氣。就算在逆境中，我們的支持者，沒有走散，仍然團結一起挺過去！

第二：勇於戰鬥

2016的敗選以來，民進黨強行成立促轉會、黨產會追殺國民黨、粗暴推動軍公教年改、亂修勞基法、能源政策導致空汙，再到近期的監院酬庸、關中天、進萊豬，以及防疫自滿下爆發的本土疫情與疫苗短缺。我深知大家的苦悶！

在國會，我們力抗蠻橫，揭發真相，踢爆食安會報、治安會報都沒有開；身為主席，我與黨團同仁夜宿街頭反萊豬；我們更與馬前總統召開國際記者會捍衛新聞自由；我們發動兩項公投，彙集了破紀錄的150萬份連署書，號召強大民意要讓蔡政府低頭！

啟臣來自草根基層，敢戰能戰。過去十七個月，我們喚醒了藍營的「戰鬥魂」，選擇我，就是要讓我繼續帶領國民黨戰鬥到底！

第三：選我代表「選未來」

去年主席補選時，我指出本黨40歲以下的黨員不到3%。這讓很多忠貞的老黨員憂心：本黨的未來在哪裡？

我認同洪前主席提出的「用壯育青」理念，上任後重新開辦革實院講習班，場場爆滿，這是多年未見的景象。我自己更常去學校演講，破除外界對國民黨的刻板印象。我任內入黨的新黨員中，每十名就有四位是年輕人。這就代表未來，代表希望！

17個月來，我們成功穩住國民黨，提升監督政府的戰力，我要感謝許多黨內同志的付出。有未盡之處，啟臣必定虛心檢討；但千萬不要為了黨內競爭，抹煞本黨從政同志、黨職人員的努力！

這些努力，更讓本黨支持度翻倍，甚至在最近的TVBS 民調中，反超民進黨。

這一任我們撐起了所有挑戰，下一任我們將全面反攻！我已承諾要達成五大目標，包括：兩項公投全過關、邀請領袖級特使推動兩岸交流、執政縣市15+、明星級戰將的不分區名單，以及無私造王，打贏 2024 總統大選，拚國會過半。

我深信，要做好黨主席，就要敢承諾，要有明確目標。所以我再度重申，只要其中一項沒有兌現，我就辭職負責。

我們熱愛的中國國民黨，正來到「舊政治」與「新時代」的分水嶺，來到「停在過去或是走向未來」的岔路。

選我，就是選未來！懇請各位黨員先進，這次選舉能支持「正派承擔、勇於戰鬥、面向未來」的江啟臣，不走回頭路，步向執政路。

▼國民黨主席江啟臣。（圖／翻攝ETtoday直播）

▲▼國民黨政見發表,江啟臣。（圖／翻攝ETtoday直播）

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關鍵字：

國民黨辯論會江啟臣朱立倫張亞中卓伯源

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