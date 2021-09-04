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右勾拳重擊！18歲女拳擊手抽搐昏迷　搶救5天不幸去世

▲▼墨西哥18歲女拳擊手Jeanette Zacarias Zapata，遭對手擊倒後死亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲墨西哥18歲女拳擊手遭對手擊倒後死亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者王致凱／綜合報導

墨西哥年僅18歲的女子拳擊手扎卡里亞斯（Jeanette Zacarias Zapata），上週在加拿大蒙特婁參加一場拳擊賽事，結果遭對手重擊頭部後，當場倒地抽搐並且陷入昏迷，緊急送醫搶救5日後仍不幸身亡。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，扎卡里亞斯8月28日在蒙特婁舉行GYM Gala國際拳擊賽事上對決魁北克拳擊選手霍爾（Marie-Pier Houle），兩人戰到第四輪時， 扎卡里亞斯先被霍爾的一記左勾拳擊中，然後又被一記又勾拳擊中護齒，導致她當場失去意識，直到響鈴後仍沒有恢復，醫護人員連忙上前施救。

賽事主辦方伊馮米歇爾集團（Groupe Yvon Michel）2日透過社交媒體宣布，扎卡里亞斯已經於當天下午3時45分去世。聲明中說，「我們要向他的家人和親朋好友致上最誠摯的哀悼。」

扎卡里亞斯在擂台上的對手霍爾也發表簡短聲明，向扎卡里亞斯的家人表示哀悼。扎卡里亞斯在比賽結束後就曾表示，「我從來沒有傷害對手的意圖，我希望她能早日康復」。

主辦方先前曾表示，由於扎卡里亞斯去年5月曾經在墨西哥的一場拳擊賽中遭對手擊倒（Knock out），因此這次比賽前曾安排她接受神經系統檢查，通過檢查後才允許她參賽。魁北克檢方已經宣布，將著手針對這起命案進行調查。

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