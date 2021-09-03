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行政院通過《國賠法》修正草案　加重法官、檢察官怠惰之國賠責任

律師，法槌（圖／視覺中國CFP）

▲《國賠法》草案加重司法官國賠責任。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

行政院會2日通過《國家賠償法修正草案》，明確定義「怠於執行職務」、「公共設施」與「重大過失」等等概念，更放寬對法官、檢察官主張國家賠償要件，加重其國賠責任。只要司法官執行審判或追訴職務時，侵害人民的自由或權利，經判決有罪確定，或遭免職、撤職等懲戒處分確定，民眾就可請求國賠。

現行《國家賠償法》規定公務員在執行職務時，若有故意過失侵害人民權利，國家就應賠償。但同法第13條規定：「有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，適用本法規定。」此規定飽受批評，因構成要件太過嚴苛，至今沒有任何透過此規定而請求國賠成功的案例，這也促成本次修法。

另外，《國家賠償法》自1981年7月施行以來，除配合「開放山林」政策外，條文皆未曾修正。故此次通盤檢討修正，將現行條文17條，草案中大幅修正後達43條。行政院長蘇貞昌也表示，此次修法彰顯政府重視並貫徹憲政法治、保障人民權益的決心，請法務部積極與朝野各黨團溝通，早日完成修法程序。

法務部歸納出本次草案修正方向包括「保障人民權益」、「精進機關作為」二大面向，最重要就是在要件部分，明定「怠於執行職務」、「公共設施」之內涵；另修正國家對於法官、檢察官執行審判或追訴職務致侵害人民自由或權利，而有犯刑事上之罪經判決確定、「或受免除職務或撤職之懲戒處分確定時」（草案新增），國家應負賠償責任。另外也擴大負擔國賠責任的司法官，包含未來《國民法官法》中的國民法官及職務法庭的參審員，都納入到修法範圍內，因此草案等於加重司法官的國賠責任。

此外，這次修法中也提到代償責任的問題，亦即國家賠償義務機關負擔國賠責任後，若怠於向公務員、團體或個人、第三人求償，其上級機關可以代為求償；也就是說，如果法官、檢察官被判決須國賠時，先由所屬機關給付賠償後，該機關可向有過失的法官、檢察官求償。如此將確保人民可以獲得賠償的機會，避免該負責的司法官拍拍屁股走人，徒留國賠爛帳由人民負擔。

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