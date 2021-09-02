高中妹坐第一排「隔板高過眼」看嘸黑板！　網笑：小型電影院

▲座位上放著深綠色的隔板。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

昨（1日）天開學首日，各級學校都做好相關防疫措施，包括量體溫、課桌設隔板等，一名網友分享高中妹妹開學的狀況，只見教室中，每個座位都放上深綠色隔板，前方以及左右兩邊全被擋住，隔板的高度甚至比眼睛還高，妹妹無奈「不知道這樣要怎麼看到黑板？」網友們則笑說「直接開睡、玩手機」。

原PO在Dcard上發文，就讀高中的妹妹昨日開學，她關心詢問有無放置隔板防疫，妹妹便傳來一張教室照片，只見位於講台前第一排座位的同學，桌上放置非透明隔板，將前方及左右兩側都圍住，隔板的高度也高過眼睛，若坐在椅子上根本看不清楚黑板，對於這樣的設計，原PO的妹妹也感到很傻眼。

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▲高中妹妹分享學校使用隔板狀況。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們全笑翻，「隔這樣有用嗎？我講話又不會頭埋進去講，老師又不敢下來巡視，結論，看來該投資賣行動電源了」、「羨慕，以前看NBA直播還要放在抽屜」、「後排同學手機應該玩到翻了」、「這樣感覺追劇都不會被發現，乾脆把上面也遮起來，外套一蓋，全方位無死角防疫，小型電影院無誤」、「我妹說她學校是透明的欸，會不會太可悲」。

不過，也有網友解釋，平常上課都是全程戴口罩，只有吃飯時間，必須脫下口罩，才會放上隔板，「我在安親班上班，學生都說隔板只有吃飯時才要用啊」、「我記得是上課全程戴著口罩，所以不用用隔板，吃飯的時候沒有口罩才要用的」。但也有人指出，「今天台北市國小開學，不是吃飯時間也用隔板」。

關於學校用餐使用隔板全國是否要統一做法？國教署回應，用餐期間應維持用餐環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；若買不到隔板，用餐期間必須保持良好通風，室內每人要間隔1.5公尺以上，就能在不用隔板的情況下吃飯。