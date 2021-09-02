德州「心跳法」正式上路！懷孕6周禁止墮胎　性侵受孕也不例外

▲圖為德州當地一間診所9月1日堅持開業。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州「心跳法案」1日正式生效，禁止懷孕6周後墮胎，就連因性侵、亂倫受孕者也不例外，甚至鼓勵大眾控告幫助、煽動、實施墮胎的人，勝訴還有1萬美元（約新台幣28萬元）獎金可領，堪稱全美最嚴苛墮胎法之一。

綜合CNN、BBC等外媒報導，此墮胎法規又被稱為「心跳法」，因為只要胎兒出現心跳就禁止墮胎，即便因性侵、亂倫受孕也沒有例外，僅發生緊急醫療狀況時可執行墮胎，且任何幫助女性墮胎的人都有可能面臨官司。

換句話說，為墮胎提供幫助的人，包括醫師、提供搭車服務載孕婦前往墮胎者，全都可能變成被告。令人關注的是，此法允許普通大眾參與新法執行，據美國民權聯盟的說法，任何成功提告勝訴者，還能獲得至少1萬美元（約新台幣28萬元）獎金，這筆錢將由被告支付。

▲此法在今年5月由德州州長艾伯特（Greg Abbott）簽署立法，於9月1日午夜生效。（圖／達志影像／美聯社）

儘管先前已有團體向法院提出再議，但最高法院並未對緊急阻擋請求採取行動，讓法案1日如期生效。如今若想阻止此法，也只能等待最高法院的進一步裁決。

如今當地墮胎服務業者已表示，多數墮胎手術將喊卡。搶在此法生效之前，當地許多診所也湧入大量預約電話，要求安排在1日之前做手術。

然而依據德州大學德州政策評估項目，絕大多數女性在懷孕6周時，並不知道自己已經懷孕的事實。當地婦產科醫師莫耶迪（Ghazaleh Moayedi）透露，她手邊有預約安排好的墮胎手術，但因為這條法律生效，當中90%被喊停，這些病患只能前往其他州做手術或繼續懷著腹中寶寶，也擔憂部分女性將尋求危險的替代流產方式。

▼ 德州2019年也有團體群聚抗議墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）

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