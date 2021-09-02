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12星座藏不住的「跡象」　代表他真的很想你

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲12星座想一個人時會有的表現。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

很想對方，想見面卻無法見面，你會麼做呢？據《星座好朋友》網站指出，12星座很想對方，會有哪些舉止，或說出什麼話來暗示想你想得好苦，一起來看看吧！

牡羊座：直接見面

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牡羊如果真的真的很想你，連跟你說我想你的時間都不想浪費，只想直接衝到你身邊，把你抱緊，如果你和牡羊座的人戀愛，會頻繁看到他們出現在你的生活、關心你的一切，讓你感覺到，你是最重要的。
 
金牛座：看你的照片

金牛在兩人面對面時不太會說出「你怎麼那麼可愛」這種話，反而都是他一個人在思念著你的時候，會忍不住浮現這樣的感覺。

金牛的愛非常細緻，就算想你，也不一定會打擾你，反而會打開手機相簿，看著兩個人的照片，想著兩個人的回憶，沉浸在甜蜜的思念裡。

雙子座：找你視訊聊天

喜歡你的雙子就會找你聊天，喜歡問你在幹嘛，想你的時候，就是一定要視訊一下，這就是雙子戀愛時最喜歡做的事。

搞怪的雙子，也可能在你視訊一開的時候你就發現，他居然就在你家樓下，跟雙子談戀愛，常常都會享受到這樣甜蜜的驚喜。

巨蟹座：委屈哭哭

巨蟹座的人特別無法忍受，明明相戀卻只能想念的感覺，與相愛的人分開對他們來說是很痛苦的事，只能藉由電話跟你訴說思念的時候，有時候說著說著眼淚就掉下來了，這樣的巨蟹值得你好好珍惜疼愛。

獅子座：要你來找他

當獅子座這樣跟你說的時候，代表他真的很想你了，心裡會想「還不快點來找我！」，這時你就快去找他、哄哄他。

就算非常想與對方見面，想到都要等不及、忍不住了，獅子座的人還是喜歡對方來找自己的感覺，這樣會讓獅子感到格外的幸福甜蜜。

處女座：不停電話關心

處女座的人談起戀愛，對待戀人有點「強迫症」特質，特別是在想你的時候，一定要聽你的聲音，確定你一切都很好，有好好照顧自己，他才會放心。

這時候請你千萬不要嫌他煩，處女座每一句不厭其煩的問候裡，藏著的可都是他滿滿的關心和愛。

天秤座：每天訊息道安

天秤座的人的想念，其實都透露在說早安說晚安這樣的日常小事裡，戀愛中的他們是非常在乎對方感受的，所以他會藉由這樣的舉動帶給對方安全感，一天一天不間斷的習慣，都是他非常在乎你的證明。

天蠍座：給對方驚喜

天蠍座的愛是很熱烈的，當他想念一個人的時候就會有很多的衝動，例如突然跑去找對方，或是明明不是節日，突然給對方一大束花，給對方個驚喜，就想讓對方感動一下。因為對天蠍座來說，相愛卻只能想念的感覺是非常苦澀的，不這樣搞一下甜蜜，他的心情還真無法平衡。

射手座：分享自己生活

射手座想你的時候，會覺得這時候的你應該也在想著他，所以會主動找你，聊聊自己的近況，也聽聽看你最近如何，知道兩個人雖然不在彼此身邊，但是都把自己照顧得很好，射手就很開心滿足了。

魔羯座：更專心工作

魔羯座並不會因為陷入戀愛而變得懶散，而是會更加積極努力，會想趕快把工作做完，下班去找你，更有效率的規劃自己的生活，因為從此他的生命中不再只有事業了，而多了一個需要用心守護的你。

水瓶座：沒什麼反應

水瓶座的人在愛情裡太理性，如果想打電話就打、想見對方就去，有時候就一個人靜靜的思念也不錯，他不喜歡想一個人就一定「要怎樣怎樣」的感覺。但是他不說，不代表不想念，有時候從他跟你講話時「不小心有點太溫柔」的聲音、嘴角不經意泛起的一抹微笑，都能看見那很不明顯，卻滿是想念的痕跡。

雙魚座：一定要聽聽對方聲音

當雙魚座的人很想念對方的時候，無論是打電話，還是親自去找對方，他們一定要聽聽對方的聲音，不然總會覺得不踏實、很不安。這時候請你哄哄他，讓他安心一點，陷入思念中的魚兒，只要聽到你的聲音就會覺得好很多了，希望你能懂他的心情。

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