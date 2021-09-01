竹科媽寶男劈8女！離譜上電視爆「獵女經」　一篇PTT釣出7位女友

▲班姓男子穿著打扮走雅痞風。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

班姓工程師透過批踢踢交友板及臉書廣發交友訊息獵女，其中一名女網友透過網友代為發文抱怨男友行徑可疑，懷疑自己被劈腿，竟意外釣出渣男的多位「前女友」互相訴苦，讓這名科技渣男的惡行曝光。離譜的是，班男曾上電視節目大談家教經，結果兼職家教竟也是他獵女的手段之一，連涉世未深的女學生也遭他勾上床。

班男的前女友小嫻向本刊控訴，就讀高中三年級時，她為了加強數理學業，透過「104家教網」發文找家教，當時有不少人遞履歷，她都加LINE進行初步對談篩選，班男也是主動傳訊息給她的應徵者之一，自稱家教經驗豐富，加上說話風趣自信，小嫻最後決定找班當家教，沒想到這個決定卻是一場狗血劇的開端。

小嫻回想在交往時，班男常用臉書發私訊亂槍打鳥，看到漂亮女生就發送交友邀請，跟她約會時手機都開飛航模式，為此2人也曾大吵。另外一名跟她有相同遭遇的小晴，就是因班男臉書私訊她，搭上線成為臉友後進一步交往，但也都被慘劈，得知相同境遇後，決定和小嫻一起踢爆前男友的惡行。

除了2位現身向本刊控訴的前女友，另名暱稱小燦的女子也發文指控，她與班男相識10年，原本印象中班是彬彬有禮的學長，2人分隔多年因網路重新聯絡上，班發動攻勢追她，她答應後全心投入感情，交往一年多間，她不僅送班新手機，還因他抱怨員工餐難吃，每天叫外送給他，發現對方劈腿後立刻分手，卻被形容得一文不值，「那些為他付出的一切，都被他踐踏在地上。」



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