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中校輔仔不倫「嫩妹士官」上摩鐵　海軍震怒！2人都掰了

▲▼派里級,成功級,PFG-1112,銘傳艦,中華民國海軍。（圖／記者季相儒攝）

▲海軍已婚喻姓中校與同艦女下士發生婚外情。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

海軍已婚喻姓中校與同艦蕭姓女下士發生婚外情，雖然有同袍看不下去向司令部檢舉，兩人卻只有記過並調職1個月，氣得同袍痛斥軍方輕縱。對此，海軍艦隊指揮部8月31日表示，今年8月掌握具體事證、查證屬實後，各予以大過2次重懲並檢討汰除，絕對沒有媒體所稱的輕縱。

根據鏡週刊報導，喻男與蕭女2人均在高雄左營服役，發生婚外情後行為相當高調，光明正大的牽手逛街、開房間，喻妻找蕭女理論還被反嗆，最後有同袍看不下，拍照向司令部檢舉，儘管2人後續均被記過調職，但1個多月後又調回高雄，繼續不倫，氣得同袍痛斥軍方輕縱。

對此，海軍艦隊指揮部8月31日晚間表示，2020年12月獲悉喻姓中校、蕭姓女下士疑違反性別分際，就立刻派人實施行政調查，但因為沒有具體事證，單位以不當行為，導致有損軍譽，分別予以「記過2次」及「記過1次」處分，同時調離原職務。

海軍艦隊指揮部強調，今年（2021年）8月掌握具體事證，經查證屬實後，各予以大過2次重懲並檢討汰除，軍紀維護為國軍要求重點，為貫徹「嚴考核、嚴淘汰」政策，對所屬違犯重大軍紀、傷害軍譽的官兵均會嚴懲，並無媒體報導「海軍輕縱」情事，未來將持續加強官兵軍紀及性別教育，避免再次發生類似事件。

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