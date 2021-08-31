　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睽違20年重掌阿富汗　塔利班面臨「5大挑戰」一次看

▲▼ 塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

阿富汗飽受超過40年戰火蹂躪，加劇了根深蒂固的政治、社會問題，國家極度貧窮且在外交上備受孤立，伊斯蘭武裝組織塔利班（Taliban）雖重掌政權，卻面臨諸多巨大考驗。

以下是塔利班重新掌權後面臨的5大挑戰：

● 缺乏人民信任

阿富汗人普遍不信任塔利班，這個武裝組織上一次在1996年至2001年執政期間，實施嚴格伊斯蘭律法，禁止婦女接受教育和參與大部分公共活動，殘忍地處決政治對手，屠殺宗教上和種族上少數族群，例如什葉派哈扎拉族（Hazara）。

儘管塔利班承諾這次執政會較溫和，包括尊重女性權利，並矢言建立兼容並蓄政府，與包含美國支持的前總統卡賽（Hamid Karzai）等阿富汗政壇大人物舉行會談，但許多當地人民表示，至關重要的是行動，而非言辭。

此外，女人仍然害怕走出家門，尤其是在城市裡的女性，而且喀布爾北方約150公里的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），仍至少有一個反塔利班的武裝反抗組織。

● 經濟、人道困境

阿富汗是全世界最貧困國家之一，塔利班2001年被推翻後，大量國際援助湧入阿富汗；2020年占阿富汗國內生產毛額（GDP）超過40%的國際援助，目前大多已經暫停，且其餘也無法保證會持續提供。

塔利班也無法取得存放在美國的阿富汗中央銀行儲備資產，這樣的緊縮形勢恐引發災難，因為塔利班必須設法支付薪資給政府員工，讓水、電和通訊等重要基礎設施持續運作。

聯合國監督當局估計，塔利班擁有數以億計美元的巨額收入，且接管阿富汗後能獲得關稅收入等，但專家表示，那些收入與營運國家所需經費相比，仍屬微不足道。

此外，聯合國也警告，由於衝突和嚴重乾旱造成的破壞，阿富汗糧食儲備不足，恐爆發人道主義災難。

▼穿著全身罩袍的阿富汗婦女。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿富汗婦女。（圖／達志影像／美聯社）

● 人才流失

隨著以美國為首的各國駐軍開始撤離，阿富汗政府垮台失控，擁有技能、經驗和資源的阿富汗人開始出走，這包含官僚、銀行家、醫生、工程師、教授和大學畢業生，他們懼怕在塔利班統治下生活。

塔利班顯然也意識到人才流失將會對阿富汗經濟造成何等衝擊，組織發言人疾呼擁有技能在身的當地人不要離開，宣稱阿富汗需要醫生和工程師等「專家」。

● 外交孤立

塔利班首次執政時很大程度地遭國際蔑視，如今重新掌權，他們似乎亟思獲得廣泛國際認可，儘管多數國家已暫停或關閉在阿富汗首都喀布爾的使領館。

塔利班已經與巴基斯坦、伊朗、中國、俄羅斯、卡達等區域強權展開聯繫，但尚未有任何國家承認它為合法政權。

此外，聯合國安理會30日表決要求塔利班讓阿富汗人離開的決議案時，中國和俄羅斯棄權，顯示國際社會在如何處理塔利班的問題上存在分歧。

● 伊斯蘭國（IS）恐攻威脅

塔利班的聖戰對手伊斯蘭國的區域分支，於各國展開撤離行動之際，對喀布爾機場發動致命自殺炸彈攻擊，造成超過100人死亡。儘管塔利班和伊斯蘭國都是強硬遜尼派激進組織，但後者對於伊斯蘭律法的詮釋更為嚴格且殘暴；伊斯蘭國表示將繼續在阿富汗境內作戰，並在聲明中將塔利班形容為叛教者。

身為阿富汗的新主政者，塔利班面臨急劇角色轉換，如今必須保護國民免受伊斯蘭國攻擊，而這正是塔利班戰士過去多年一直犯下的暴行。

▼喀布爾街頭的塔利班武裝份子。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
高端「一數據」完勝AZ、莫德納！　他分析引熱議
加開23到28歲預約AZ　「這族群」慘被放生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔利班組新政府　傳「暴力系」哈卡尼網絡領袖出任內政部長

前北約秘書長致函「立陶宛外長」　盼歐洲團結應對中國

韓國國產疫苗展開與AZ「比較性三期試驗」　全球招募4000參與者

「金融巨鱷」索羅斯：習近平打壓民間企業　投資中國將追悔莫及

歐盟境內70%成人「完整接種疫苗」　 達成重要里程碑

睽違20年重掌阿富汗　塔利班面臨「5大挑戰」一次看

要塔利班歸還850億美元武器裝備　川普建議美軍：回去把東西炸掉

南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！編2.4兆韓元增購明年9000萬劑疫苗

國際太空站出現裂縫…可能越破越大　4年後將發生「設備崩潰潮」

快訊／俄媒報導：塔利班將於9月3日宣布「組建新政府」

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

休旅車突從右側插入排隊車潮！　後車狂叭...2車來回互超不相讓

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

塔利班組新政府　傳「暴力系」哈卡尼網絡領袖出任內政部長

前北約秘書長致函「立陶宛外長」　盼歐洲團結應對中國

韓國國產疫苗展開與AZ「比較性三期試驗」　全球招募4000參與者

「金融巨鱷」索羅斯：習近平打壓民間企業　投資中國將追悔莫及

歐盟境內70%成人「完整接種疫苗」　 達成重要里程碑

睽違20年重掌阿富汗　塔利班面臨「5大挑戰」一次看

要塔利班歸還850億美元武器裝備　川普建議美軍：回去把東西炸掉

南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！編2.4兆韓元增購明年9000萬劑疫苗

國際太空站出現裂縫…可能越破越大　4年後將發生「設備崩潰潮」

快訊／俄媒報導：塔利班將於9月3日宣布「組建新政府」

塔利班組新政府　傳「暴力系」哈卡尼網絡領袖出任內政部長

前北約秘書長致函「立陶宛外長」　盼歐洲團結應對中國

韓國國產疫苗展開與AZ「比較性三期試驗」　全球招募4000參與者

費城人林鋅杰下放到新人聯盟　1A首勝未開胡吞3敗

「金融巨鱷」索羅斯：習近平打壓民間企業　投資中國將追悔莫及

姊姊懷孕「堅持嫁軟爛男」　他怒曝男方離譜行為：不如嫁塊叉燒

歐盟境內70%成人「完整接種疫苗」　 達成重要里程碑

U12世界少棒賽延到明年舉辦　台南將再連辦4屆

中國《海上交通安全法》衝著台海、南海來！　美艦通過要通報

王光輝過世登WBSC官網　台灣棒球傳奇撰文表彰

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

國際熱門新聞

川普：塔利班應歸還850億美元武器

重掌阿富汗 塔利班5大挑戰一次看

日本便當爆紅！「配菜只有5根香腸」賣到缺貨

1次屁賣5千！「放屁女王」靠屁聲ASMR賺錢

紐國部長直播受訪　兒揮巨根亂入

4款疫苗效力大對比！最強品牌曝光

4男輪流性侵9歲賤民女童　還逼焚屍

塔利班衝進攝影棚舉槍包圍主播

美軍一撤離　塔利班秒衝機庫研究美軍戰機

他「農曆七月夜游」下水5分鐘就消失

南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！

馬尾正妹在救護車甜笑嗨舞！影片曝網狂罵

歐盟7成成人打疫苗　 達成里程碑

澳洲獲得新加坡「50萬劑」輝瑞疫苗交換

更多熱門

相關新聞

川普：塔利班應歸還850億美元武器

川普：塔利班應歸還850億美元武器

美國前總統川普30日表示，美軍撤出阿富汗後，塔利班應該要歸還遺留在阿富汗價值850億美元的武器裝備，否則美國應該以「明確的軍事力量」予以回應，或者至少要將這些裝備全數炸毀。

科學怪人、帝國墳場、帝國賭場？

科學怪人、帝國墳場、帝國賭場？

即／俄媒：塔利班將於9月3日宣布「組建新政府」

即／俄媒：塔利班將於9月3日宣布「組建新政府」

一家10口遭空襲炸死　家屬仍在挖遺骸

一家10口遭空襲炸死　家屬仍在挖遺骸

美軍一撤離　塔利班秒衝機庫研究美軍戰機

美軍一撤離　塔利班秒衝機庫研究美軍戰機

關鍵字：

塔利班阿富汗

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

創作女星歌詞被抄襲！作家拿「拼湊8首歌」奪大獎

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

林志玲久違露面網驚：長不一樣　曝46歲消瘦近況

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

趙薇爆在中國逃不了！11歲女兒香港讀書「行蹤成謎」

27歲正妹甜嫁醫生！7年後遭公公虐殺肢解

四叉貓分析　高端「這一點」勝AZ、莫德納

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面