睽違20年重掌阿富汗　塔利班面臨「5大挑戰」一次看

▲塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

阿富汗飽受超過40年戰火蹂躪，加劇了根深蒂固的政治、社會問題，國家極度貧窮且在外交上備受孤立，伊斯蘭武裝組織塔利班（Taliban）雖重掌政權，卻面臨諸多巨大考驗。

以下是塔利班重新掌權後面臨的5大挑戰：

● 缺乏人民信任

阿富汗人普遍不信任塔利班，這個武裝組織上一次在1996年至2001年執政期間，實施嚴格伊斯蘭律法，禁止婦女接受教育和參與大部分公共活動，殘忍地處決政治對手，屠殺宗教上和種族上少數族群，例如什葉派哈扎拉族（Hazara）。

儘管塔利班承諾這次執政會較溫和，包括尊重女性權利，並矢言建立兼容並蓄政府，與包含美國支持的前總統卡賽（Hamid Karzai）等阿富汗政壇大人物舉行會談，但許多當地人民表示，至關重要的是行動，而非言辭。

此外，女人仍然害怕走出家門，尤其是在城市裡的女性，而且喀布爾北方約150公里的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），仍至少有一個反塔利班的武裝反抗組織。

● 經濟、人道困境



阿富汗是全世界最貧困國家之一，塔利班2001年被推翻後，大量國際援助湧入阿富汗；2020年占阿富汗國內生產毛額（GDP）超過40%的國際援助，目前大多已經暫停，且其餘也無法保證會持續提供。

塔利班也無法取得存放在美國的阿富汗中央銀行儲備資產，這樣的緊縮形勢恐引發災難，因為塔利班必須設法支付薪資給政府員工，讓水、電和通訊等重要基礎設施持續運作。

聯合國監督當局估計，塔利班擁有數以億計美元的巨額收入，且接管阿富汗後能獲得關稅收入等，但專家表示，那些收入與營運國家所需經費相比，仍屬微不足道。

此外，聯合國也警告，由於衝突和嚴重乾旱造成的破壞，阿富汗糧食儲備不足，恐爆發人道主義災難。

▼穿著全身罩袍的阿富汗婦女。（圖／達志影像／美聯社）



● 人才流失



隨著以美國為首的各國駐軍開始撤離，阿富汗政府垮台失控，擁有技能、經驗和資源的阿富汗人開始出走，這包含官僚、銀行家、醫生、工程師、教授和大學畢業生，他們懼怕在塔利班統治下生活。

塔利班顯然也意識到人才流失將會對阿富汗經濟造成何等衝擊，組織發言人疾呼擁有技能在身的當地人不要離開，宣稱阿富汗需要醫生和工程師等「專家」。

● 外交孤立



塔利班首次執政時很大程度地遭國際蔑視，如今重新掌權，他們似乎亟思獲得廣泛國際認可，儘管多數國家已暫停或關閉在阿富汗首都喀布爾的使領館。

塔利班已經與巴基斯坦、伊朗、中國、俄羅斯、卡達等區域強權展開聯繫，但尚未有任何國家承認它為合法政權。

此外，聯合國安理會30日表決要求塔利班讓阿富汗人離開的決議案時，中國和俄羅斯棄權，顯示國際社會在如何處理塔利班的問題上存在分歧。

● 伊斯蘭國（IS）恐攻威脅



塔利班的聖戰對手伊斯蘭國的區域分支，於各國展開撤離行動之際，對喀布爾機場發動致命自殺炸彈攻擊，造成超過100人死亡。儘管塔利班和伊斯蘭國都是強硬遜尼派激進組織，但後者對於伊斯蘭律法的詮釋更為嚴格且殘暴；伊斯蘭國表示將繼續在阿富汗境內作戰，並在聲明中將塔利班形容為叛教者。

身為阿富汗的新主政者，塔利班面臨急劇角色轉換，如今必須保護國民免受伊斯蘭國攻擊，而這正是塔利班戰士過去多年一直犯下的暴行。

▼喀布爾街頭的塔利班武裝份子。（圖／達志影像／美聯社）



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