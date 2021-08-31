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社會 社會焦點 保障人權

前一天才收到裸照！他加工後猛傳到「守望相助會」　結局慘曝

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲何男將小桃的裸照傳送到群組。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名何姓男子日前收到女子「小桃」（化名）的裸照，把照片的重點部位遮隱後，又將照片傳送給另名男子，之後更是將照片傳到「XX守望相助會」的群組內。對此，桃園地院審理後，依法判其2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，何男日前收到一名張姓男子所傳送的，小桃裸露胸部、下體等隱私部位之裸照，而其將重點部位用貼圖遮蔽後，就用臉書通訊軟體傳給另名張姓男子，還告訴對方這張照片可以當A片封面，更誇張的是，何男隔日又將同樣的照片傳送到名為「XX守望相助會」的10人群組內，並傳送「想看高清無碼底下留言＋1 」之文字訊息，供特定多數群組成員得以觀覽，以此方式散布該猥褻照片。

何男被捕後於警詢、檢察官訊問時均對案情坦承不諱，且又有畫面截圖等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，何男散布小桃裸露胸部、下體之照片的行徑已經助長淫風，破壞社會善良風俗，對社會產生不良的負面影響，雖然有用圖案遮蔽重點部位，但仍是明顯可見小桃是裸露身體、未著任何衣物的姿態，其所為實屬不該。

法官兼衡何男犯罪動機、目的、方法、智識程度、犯後坦承犯行等一切情狀後，依犯散布猥褻照片罪，判處他有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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