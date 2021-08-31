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沒開頭燈被攔停「車內飄異味」　2個低胸裝美眉慘了

▲警方攔停未開頭燈休旅車，劉姓女駕駛說替人代駕。（圖／桃園警分局提供）

▲警方攔停未開頭燈休旅車，劉姓女駕駛說替人代駕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局景福派出所員警31日凌晨巡邏時，在桃園區南華街發現一部自小客未開頭燈行駛，便將其攔下勸導，身穿露肩低胸的27歲劉姓女子表示，因友人酒駕遭留置，拜託她將車輛開回及將同樣喝酒的28歲黃女送回家，但員警靠近車上即聞到濃濃的愷他命味，並從車上查獲愷他命粉末，將2女移送偵辦，因幫友人代駕卻被查出吸食毒品真是倒楣。

▲▼身著露肩低胸劉、黃2輕熟女遭警查出吸毒。（圖／桃園警分局提供）

▲▼身著露肩低胸劉、黃2輕熟女遭警查出吸毒。（圖／桃園警分局提供）

▲▼身著露肩低胸劉、黃2輕熟女遭警查出吸毒。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，今日凌晨1時40分許，員警巡邏發現有部休旅車在桃園區南華街未開頭燈行駛十分危險，乃上前攔下勸導，劉姓女駕駛表示，因友人剛剛酒駕超標遭警方查獲被留置，電請她幫忙將車輛開回家，並把車上同行的黃姓友人(女、有飲酒)送回家，因第一次駕駛該自小客，不知大燈裝置怎麼開啟使用，所以未開啟就直接開車上路。

當員警靠近車輛即聞到一股濃厚的毒品愷他命味道，經查看發現車內儀表板上避光墊上有放置K盤及愷他命粉末，兩人急忙否認持有該毒品，經試劑檢測兩人均為毒品陽性反應，全案依法函請台灣桃園地方檢察署偵辦，劉女好心代駕卻因不熟悉車輛未開頭燈遭員警攔查，反遭被查出吸毒，真是衰透了。

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