臉書嗆「長得像黃安」　法院認證公然侮辱判賠6000

▲台北地檢署認為簡男一再拿對方性器嘲諷，涉嫌《刑法》加重誹謗罪，將他提起公訴。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

去年5月間，簡姓男子在友人臉書譏笑卜姓臉友說：「這個長得像黃安，絕對早洩」，被告上法院，他辯稱因為某臉友要卜男買鹿茸，他才推測對方有早洩宿疾，這說法不被法官接受，判賠6,000元；沒想到他死不悔改，再度槓上卜男，譏笑他性器短小，這回台北地檢署檢察官認為，其毀謗內容為告訴人隱私，無關公眾利益，因此依「加重誹謗罪」將他提起公訴。

曾經在臉書上與卜姓男子齟齬的簡姓男子，去年5月間，在友人臉書上見到有臉友留言，要卜男去買鹿茸，於是他落井下石，加入2人戰局，還把卜男臉書內容與照片截圖，在其好友臉書下方PO上截圖，並留言說：「這個長得像黃安，絕對早洩」。

卜男不甘受辱，憤而報案。簡男在警訊時說，因為看到有臉友叫卜男買鹿茸，他「合理推測」此人有性功能障礙，才會說對方早洩。但被起訴後，在新北地院審理時，他當庭向卜男認錯、道歉，因此獲得輕判，法官依公然侮辱罪判他罰金6,000元。

但兩人嫌隙已深，卜男在判決後，到簡男臉書叫陣、嗆聲，而簡男並沒有學到教訓，仍PO文譏笑卜男性器官短小，於是卜男再次提告。

台北地檢署檢察官偵查後認為，簡男所PO內容牽涉卜男隱私，而且無關公眾利益，加上簡男曾因同樣犯行被判罰，卻毫無悔意，再度妨害他人名譽，因此依刑法「加重誹謗罪」將他提起公訴。



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