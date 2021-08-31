全球根除使用含鉛汽油　對抗空汙達重大里程碑

▲加油站。（圖／記者姜國輝攝）

文／中央社奈洛比30日綜合外電報導

聯合國環境規劃署今天宣布，全球已達到根除使用含鉛汽油的里程碑，使得每年有120多萬人免於過早死亡，全球經濟也因此每年節省2.4兆多美元（約新台幣66.7兆元）。

法新社報導，將近一世紀前首度有醫生對含鉛汽油的有毒副作用提出警告，如今總部在肯亞首都奈洛比（Nairobi）的聯合國環境規劃署（UN Environment Programme，UNEP）表示，全球唯一僅存仍使用含鉛汽油的國家阿爾及利亞7月已終止供應，象徵為潔淨空氣奮戰的劃時代勝利。

聯合國環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）說：「禁絕含鉛汽油執行成功，對於全球衛生和我們的環境是重大的里程碑。」

甚至直到20年前，還有100多國仍在使用含鉛汽油。即使當時已有研究顯示，含鉛汽油可能導致過早死亡、健康不良及土地和空氣汙染。

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早在1924年，美國能源業巨擘標準石油公司（Standard Oil）經營的一座煉油廠發生中毒事件，數十名工人出現痙攣後送醫，其中5人不治，便引發外界對含鉛汽油的疑慮。然而直到1970年代，全球販售的汽油仍幾乎全都含鉛。

聯合國環境規劃署2002年開始推動禁絕含鉛汽油時，許多主要國家已停止使用這類燃料，包括美國、中國和印度。但在收入較低國家使用情況仍普遍。