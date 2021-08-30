遭疑球員兼裁判　林靜儀：專業才是力量，你們大概不懂

▲林靜儀醫師。（資料照／記者曾俊豪攝）



記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗開打迄今，累計6人打完發生猝死等不良反應。國民黨立法院黨團30日召開記者會指出，「預防接種受害救濟審議小組」24位委員名單，除了有2名高端試驗主持人，婦產科醫師、民進黨前立委林靜儀也名列其中，有球員兼裁判之嫌。對此，林靜儀反擊，專業才是力量。

國民黨團總召費鴻泰指出，審議名單委員也出現林靜儀醫師，她曾是民進黨前不分區立委，過去國民黨團質疑高端疫苗不良率達8成，有學者引用國民黨團記者會內容遭高端提告，而林靜儀在臉書護航高端，贊成高端提告。

費鴻泰提到，2009年12月28日蔡英文曾針對國光疫苗問題時說「政府必須先行向國際市場採購疫苗，衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航」，顯然林靜儀沒把蔡英文的話聽進去，身為害救濟審議小組委員公然為高端推廣、背書、喊冤，那麼，因施打高端而猝死的家人提出救濟時，林靜儀會站在誰的立場？

對此，林靜儀30日在臉書反擊，「承蒙中國國民黨看得起，怕我隔離中曝光度不夠。那個委員會裡婦產科之外的疫苗我可沒什麼能力說嘴。專家之間沒有政治考量。專業才是力量，這你們大概不懂。」