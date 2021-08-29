「冬天買西裝」比喻復必泰！蔣萬安批現代版晉惠帝　陳時中回應了

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前上廣播節目透露BNT疫苗搶現貨秘辛，以冬天買訂製西裝比喻放棄不得有復必泰標籤堅持，遭國民黨立委蔣萬安批評為「現代版晉惠帝」，對此，陳時中無奈表示，「我當然不會是晉惠帝」，訪問言詞大家覺得失妥，自己也很抱歉，「就把它忘了吧」。

衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日親上廣播節目，說明BNT疫苗搶貨始末。他表示，如果沒有意外，BNT疫苗應該是在8月底或9月初會到貨，數量則與195萬劑相去不遠，可能是分批到貨。他也透露，現貨消息是台積電代表告知，在與總統報告後，也馬上獲得首肯。

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主持人詢問疫苗到貨消息，陳時中表示，自己與郭董事長一直有聯繫，但當初是台積電致電指揮中心，不過無論是鴻海、台積電、慈濟都講好了，最後推派台積電作為代表與指揮中心溝通。而指揮中心在接到現貨通報後，唯一考量則是「只要安全有效，就一定要」，因此不管外包裝貼了什麼標籤，依然決定要貨。

陳之後更以訂製西裝比喻與BNT簽的採購合約，「你訂製西裝一定會有要求，但不能說冬天還在等夏天衣服」。他另透露，郭董赴歐有與BNT高層有見面，中間排成不會再被爭取走，9月多的貨一定會有。而下個月、下下個月都會分批來台。