台北女逛服飾店「連偷2次」！法官判免吃牢飯　免刑原因曝光

▲士林地院審理後，判余婦免刑。（資料照／記者劉昌松攝）



記者柯振中／綜合報導

台北一名余姓婦人在服飾店2度行竊，被依照2宗竊盜罪起訴。台北士林地院審理後判定，余姓婦人竊盜的原因疑似是心理疾病導致，加上罹癌在家修養等理由，2罪均予免刑。

判決書報導，余姓婦人109年6月、8月之間，2度光顧北投某家服飾店，竊取價值約6,000元的洋裝與上衣，警方經過調查，將余婦帶回調查，後續由士林地檢署依照竊盜罪起訴。

開庭當天余婦沒有到現場，由曾姓同居人到場，出庭代為認罪，同時出示余婦臥病在床的照片、診斷證明書以及匯款單。

▼雖然余婦2度行竊，但疑似是受到疾病拖累。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



法院審理後認為，余姓婦人有前科，出獄後5年再犯此次2罪，屬於累犯，應該加重刑責，但余婦患有憂鬱症，情緒低落，有時還會出現竊盜衝動，有診斷書能夠證明，此兩次行竊是受到疾病連累，並非貪於逸樂或懶惰工作。

法院說明，余婦事後透過輔佐人認罪，並已經賠償6,000元，應該有悔意，且已經補過，加上余婦目前經濟困難，又患有乳癌併骨轉移第四期、腦續發性惡性腫瘤等重症，目前在家修養，依照現況來看，難以認定有再犯之虞，現實上也無法讓余婦入監服刑，就算科處罰金，也只是徒增生計困難。

法院認為，單就刑罰的教化、應報目的來看，已經沒有處罰的必要與可能，加上遭竊業者先前曾表態，若賠償損失，同意免刑，因此依照《刑法》第61條第2款的規定，予以免刑。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘