正妹手機遺失30分鐘…驚見「1張流浪漢自拍」結局超暖

▲女網友尋回遺失的手機後，在照片中發現流浪漢的自拍。（圖／翻攝「一枚別緻的楓」微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸陝西省西安市一名正妹日前不小心將手機遺留在路邊的椅子上，所幸30分鐘回去後尋獲，卻在手機的照片內發現一名流浪漢的自拍照，讓她非常感激對方沒將手機偷走，買了食物跟水回去答謝，並將影片PO到網路分享。

該名女網友「一枚別緻的楓」23日在微博以「希望世間美好與我們環環相扣」為題PO出一段影片，表示她7月29日手機不小心丟在路邊的椅子上，經過30分鐘後找回，「我原本以為是凌晨（遺失），根本沒人撿到我的手機，結果後來發現這個流浪漢叔叔的自拍」。

▲女網友買了食物跟水答謝流浪漢的善心，事後也開心自拍哼歌。（圖／翻攝「一枚別緻的楓」微博）



「感謝你沒有拿走我的手機」女網友認為流浪漢的善意非常難得，經過幾日苦苦尋找，終於在遺失手機的地點發現正在翻垃圾的流浪漢，購買食物、水等物品給對方後說，「以後我遇到你，還是會給你買吃的」，而男子坦言在附近流浪是為了「等一個人」，隨後叮囑女網友「注意安全」後離開。

該段影片曝光後，網友紛紛留言，「妳太暖了，這些人確實不容易，他沒有拿走本質就是好的」、「感覺不是流浪漢，是有故事的人」、「應該是他不小心按到自拍了」、「遇到過他，有一次在商場門口把小朋友丟下的風車撿起來別在垃圾桶上，就覺得他有一個火熱的靈魂」、「精神貧窮跟物質貧窮是兩回事」、「不知道為什麼看了好想哭」。

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