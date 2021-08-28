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美國公布全球首例「鹿感染」　俄亥俄州白尾鹿染COVID-19無症狀

▲▼白尾鹿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國公布全球首例鹿隻感染COVID-19。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳致平／綜合報導

美國政府周五27日公布，目前已確認全球第一例鹿隻感染COVID-19的病例，這也表示目前檢測出陽性的動物名單上又要再增加一種。

根據一份美國農業部的聲明中寫道，俄亥俄州野生白尾鹿感染COVID-19的SARS-CoV-2病毒，但未接獲鹿隻出現任何感染症狀的通報。「目前還不知道這些感染鹿隻是透過何種途徑接觸到SARS-CoV-2病毒」，美國農業部發言人在一封寄給路透社的電郵中解釋道，受感染的鹿隻可能是透過人、環境、其他鹿隻或是不同物種的動物，這幾種接觸來源使得鹿隻感染病毒。

日前美國農業部曾在另一份報告中指出，包含狗、貓、老虎、獅子、雪豹、水獺、貂和大猩猩在內等動物都曾被通報過染上病毒，檢視這些這些曾被通報感染的個案，可得知大多數動物都與確診COVID-19的患者有密切接觸。

▲▼老虎示意圖。（圖／路透社提供）

▲大多數遭通報感染的動物都與確診COVID-19的患者有密切接觸。（示意圖／路透社）

此外，根據美國農業部上月的報告指出，伊利諾伊州、密歇根州、紐約州和賓夕法尼亞州的白尾鹿種群暴露於 SARS-CoV-2，這項研究結果是基於研究者分析了自由放養鹿群的血清樣本，並檢視其的疾病抗體

農業部在本次聲明稿中指出，俄亥俄州大學獸醫學院（Ohio State University College of Veterinary Medicine）從1月至3月從感染病毒的鹿隻身上取得樣本，樣本經過測試後被推定為COVID-19陽性，再經農業部國家獸醫實驗室（NVSL，National Veterinary Services Laboratories）確定為陽性。

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