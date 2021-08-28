外籍男突襲台北女友租屋處！驚見「房東兒」躲廁所門後

▲一名外籍男子到女友租屋處，驚見房東兒子躲在廁所內。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名林姓女子在信義區租屋，沒想到房東的林姓兒子竟趁她上班時闖入，剛好被外籍男友發現，才讓案情曝光。台北地院依侵入住宅罪判林男拘役40天，可易科罰金，另民事部分需賠償6萬元。

判決書指出，林女2020年3月13日外出上班，林男拿著媽媽的房客鑰匙闖入林女房內。此時，林女的外籍男友突然造訪，打算進屋內等待女友下班，沒想到一開門就發現有人躲在廁所門後，立刻詢問對方是誰，為何會在房內，林男則聲稱喝醉想吐、走錯房間，立刻閃離。

林姓男子辯稱，他當時喝了威士忌跟服用FM2安眠藥，由於租屋處不能抽煙，才會先下樓抽煙，沒想到身體不適，上樓後走錯房間，打算在廁所嘔吐，之後不知道過了多久，林女男友才走進廁所叫他，「我承認我有侵權，但前提我是喝了酒及FM2才做這個行為，我覺得我不應該賠償對方，當時到場的2位警員，都證明當時我意識不清」。

林女男友證稱，他進入屋內先整理行李，打算進入廁所洗手時，發現有一名男子躲在門後站著，立刻叫對方出來並詢問，林男還要求扶他回房；他馬上以電話拍攝照片並打給女友，此時房東接獲聯繫到場，證實闖入者確實是她兒子；另外，林男的身上沒有酒味。

▲林女向林男求償38.8萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



當時辦案的許姓員警證稱，林男當下的確看起來精神恍惚，但身上確實沒有酒味。對此，台北地院一審依侵入住宅罪判林男拘役40天，可易科罰金，林男不服上訴二審遭駁回，維持原判決。

民事部分，林女案發後擔心屋內被裝設鏡頭，也擔憂未來居住安全，於案發當日搬出租屋處、暫時居住在旅館內，因此向林男求償旅館費用2萬2000元、搬家費用2萬8335元、醫療費用3萬7666元、精神慰撫金30萬元，合計38萬8001元。

對此，台北地院認為，林男故意不法侵害原告隱私及居住安寧，讓林女受有精神上痛苦，確屬情節重大，但林女在2020年5月13日才開始就醫，且旅館費用及搬家費用與此並無因果關係，判林男應賠精神慰撫金6萬元，全案可上訴。

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